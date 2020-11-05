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  • İzmir'deki depremde yıkılan binalarla ilgili gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi
Güncel

İzmir'deki depremde yıkılan binalarla ilgili gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi

İzmir'deki depremde yıkılan binalarla ilgili gözaltına alınan aralarında müteahhitlerin de bulunduğu 9 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

05 Kasım 2020 Perşembe 08:46 - Güncelleme: 05 Kasım 2020 Perşembe 08:46
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