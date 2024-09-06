İzmir'deki elektrik akımı faciasında ara karar: 13 sanığın tutukluluk hali devam edecek

İzmir'de yağışlı havada sokakta yürürken akıma kapılan İnanç Öktemay (44) ve Özge Ceren Deniz'in (23) ölümüne ilişkin 13'ü tutuklu, 42 kişinin 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasının ilk celsesi 2 gün sürdü.

Mahkeme başkanı, sanık ve avukatların savunmalarının ardından ara kararını açıkladı. Tutuklu 13 sanığın adli kontrol şartının yetersiz kalacağını belirtip tutukluluğun devamına hükmetti. Diğer tutuksuz sanıklardan sadece hamile olan Alara Ekli'nin, konutu terk etme kontrol şartı kaldırıldı.