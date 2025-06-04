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İzmir'deki grev yedinci gününde

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZELMAN, İZENERJİ ve EGEŞEHİR şirketlerinde çalışan yaklaşık 23 bin işçinin toplu iş sözleşmesindeki anlaşmazlık nedeniyle başlattığı grev, yedinci gününde sürüyor.

AA4 Haziran 2025 Çarşamba 12:54 - Güncelleme:
İzmir'deki grev yedinci gününde
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Kültürpark'taki İzmir Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önünde bir araya gelen işçiler, "Sadaka değil toplu sözleşme" pankartı açarak sloganlar attı.

Belediye binası önünde basın açıklaması yapan Genel-İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül, işveren tarafıyla görüşmelerin sürdüğünü, durumun netlik kazanması halinde kamuoyunu bilgilendireceklerini söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Genel-İş arasında yaklaşık 23 bin işçiyi kapsayan toplu iş görüşmelerinden sonuç çıkmayınca sendika, 28 Mayıs gecesi grev başlatmıştı.

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