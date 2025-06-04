İzmir'deki grev yedinci gününde

Kültürpark'taki İzmir Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önünde bir araya gelen işçiler, "Sadaka değil toplu sözleşme" pankartı açarak sloganlar attı.
Belediye binası önünde basın açıklaması yapan Genel-İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül, işveren tarafıyla görüşmelerin sürdüğünü, durumun netlik kazanması halinde kamuoyunu bilgilendireceklerini söyledi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Genel-İş arasında yaklaşık 23 bin işçiyi kapsayan toplu iş görüşmelerinden sonuç çıkmayınca sendika, 28 Mayıs gecesi grev başlatmıştı.