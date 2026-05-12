  • İzmir'deki İZDOĞA soruşturmasında 3 şüpheli cezaevine gönderildi
Güncel

İzmir'deki İZDOĞA soruşturmasında 3 şüpheli cezaevine gönderildi

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZDOĞA'nın geçmiş dönem işlemlerine ilişkin Sayıştay raporu doğrultusunda yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İHA12 Mayıs 2026 Salı 09:47
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İZDOĞA'nın geçmiş döneme ait bazı işlemlerinde hata ve usulsüzlük yapıldığına dair Sayıştay raporunda yer alan tespitler üzerine harekete geçti.

Başlatılan soruşturma kapsamında; eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in danışmanlarından olan eski İZDOĞA Yönetim Kurulu Başkanı Güven Eken, eski İZDOĞA Genel Müdürü Özkan Baturu ile İZBETON davasından halihazırda tutuklu bulunan Heval Savaş Kaya ve eski İZBETON Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Şimşek 'güveni kötüye kullanma' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamalarıyla gözaltına alındı.

Emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki sorgularının ardından hakim karşısına çıkartılan Güven Eken, Heval Savaş Kaya ve Hüseyin Şimşek tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eski İZDOĞA Genel Müdürü Özkan Baturu ve soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kırveli Mühendislik şirketinin yöneticisi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

  • izdogan sorusturma
  • tutuklama
  • sayistay raporu

