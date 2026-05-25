İSTANBUL 25°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Mayıs 2026 Pazartesi / 9 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,7259
  • EURO
    53,5146
  • ALTIN
    6713.53
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İzmir'deki kedi katliamı! Veteriner hekim yeniden gözaltına alındı
Güncel

İzmir'deki kedi katliamı! Veteriner hekim yeniden gözaltına alındı

İzmir'in Buca ilçesinde, 33 kedinin çöp konteynerleri önünde ölü bulunmasına ilişkin soruşturma kapsamında, adli kontrol şartıyla dün serbest bırakılan veteriner hekim, itiraz üzerine, yeniden gözaltına alındı.

AA25 Mayıs 2026 Pazartesi 19:47 - Güncelleme:
İzmir'deki kedi katliamı! Veteriner hekim yeniden gözaltına alındı
ABONE OL

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, dün tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen veteriner hekim Hakan E'nin (41) adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına başsavcılıkça itiraz edildi.

İzmir 55. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından itirazın kabul edildiği belirtilen açıklamada şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

- OLAY

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Çevre, İmar, Orman ve Hayvanlara Yönelik Suçları Soruşturma Bürosunca, Buca ilçesi Adnan Kahveci Caddesi'ndeki çöp konteynerleri önüne, 21 Mayıs'ta, yetişkin ve yavru 33 ölü kedinin bırakılması üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen ve bölgeye yakın bir klinikte çalışan veteriner hekim Hakan E, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Şüphelinin, ifadesinde, "ölen hayvanların normalde uygun alanlara gömüldüğünü ya da ilgili kurumlara teslim edildiğini ancak yoğunluk nedeniyle bu kez çöpe bıraktığını" söylediği öğrenilmişti.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, dün çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Tırın araçları biçtiği dehşet anları saniye saniye kamerada: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.