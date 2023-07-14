İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Örnekköy'de kentsel dönüşüm projesi kapsamında inşa ettiği toplu konutların eksik demir ve hatalı beton kullanımı nedeniyle Karşıyaka Belediyesi tarafından mühürlenmesinin yankıları sürerken, söz konusu inşaatlarla ilgili yeni gelişme yaşandı. Gazete haberlerini ihbar kabul edip resen inşaatlar ile ilgili inceleme başlatan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İzmir İl Müdürlüğü, hem kooperatif yapısında hem de yapılan imalatlarda birtakım usulsüzlükler belirledi. Sabah'ın haberine göre, Müdürlük, kentsel dönüşüm projesi kapsamında yapımı devam eden inşaatların durdurulmasını istedi. Müdürlük ayrıca konutların yapımını üstlenen kooperatif yöneticileri hakkında da görevi ihmal ve görevi kötüye kullanma suçu işledikleri iddiası ile İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON'un kamu zararına neden olduğu tespit edildi ve İçişleri Bakanlığı'ndan müfettiş talebinde bulundu.

ONAYSIZ BETON ATILMIŞ

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından oluşturulan komisyon, işin fenni mesullerince onay verilmeden demir ve beton imalatı yapıldığını belirledi. Yeniden teknik olarak inceleme talep edildi. İl müdürlüğü tarafından alınan beton karot örneklerinin bir kısmının standart dışı olduğu görüldü.

KAPATILMASINI İSTEDİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, demir eksikliği ve beton kalitesinde istenilen standartların olmadığı tespitini ilk olarak yapan belediyeye bağlı Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı'nın kapatılması için düğmeye basmış, karar tepkiyle karşılanmıştı.

BELEDİYE MÜHÜRLEMİŞTİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Örnekköy'de İş İnsanları Yapı Kooperatifi'ne yaptırtılan kentsel dönüşüm projesi inşaatı, geçtiğimiz haftalarda eksik demir ve hatalı beton kullanımı gerekçesi ile Karşıyaka Belediyesi tarafından mühürlenmişti. Skandalın patlak vermesi üzerine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer hatalı imalatların 300 metrekarelik bir alanı kapsadığını öne sürüp o imalatların yıkılacağını açıklamıştı.

SOYER GÖRÜLMEMİŞ USULSÜZLÜĞE İMZA ATTI

AK Parti İzmir Milletvekili ve Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan, Tunç Soyer'i kentsel dönüşüm konusunda eleştirdi. "Kentsel dönüşümde, Türkiye'de görülmemiş usulsüzlüğe imza attınız!" diyen İnan açıklamasında Soyer'e; "Bu tarihi rezilliği hangi akla mantığa hizmet ederek yaptınız?" dedi.