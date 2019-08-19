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İzmir'deki orman yangını iki mahalleye yaklaştı

Karabağlar ilçesinde başlayıp rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangını Menderes'in Yeniköy ve Bahçecik mahallelerine yaklaştı. Bazı vatandaşlar yangını evlerinin bahçelerinde ya da bağlarında gözyaşları içinde izlerken, kimileri de tedbir amacıyla evlerinin etrafını hortumla suladı.

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İzmir'in Karabağlar ilçesinin Tırazlı Mahallesi yakınlarında dün başlayan, rüzgarın etkisiyle hızla yayılan orman yangını Menderes ilçesinin Yeniköy ve Bahçecik mahallelerine yaklaştı.
 
Havanın kararmasının ardından helikopterle sürdürülen söndürme çalışmalarına ara verilirken, Türkiye'nin birçok kentinden orman bölge müdürlüklerine bağlı arazözler yangın söndürme çalışmaları için bölgeye sevk edildi.
 
Alevler, Menderes'e bağlı Yeniköy ve Bahçecik mahallelerine yaklaşırken, ekipler yerleşim merkeziyle ormanlık alan arasında çalışmalarına ağırlık vermeye başladı.
 
- Gözyaşları içerisinde izliyorlar
 
Vatandaşlar, yangını evlerinin bahçelerinde ya da bağlarında gözyaşları içinde izlerken, kimileri de tedbir amacıyla evlerinin etrafını hortumla suladı.
 
Bazı vatandaşlar alevlerin ulaşma riskine karşı bağlarında nöbet tutarak arazözler ve yer ekiplerine yardım etti.
 
Bahçecik Mahallesi sakinleri ise evlerinin çatılarına çıkarak Kurbalıdere mevkisinde yükselen alevleri izledi.
 
- "Elimiz ayağımız titriyor"
 
Yeniköy Mahallesi sakinlerinden Ahmet Sivri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün çıkan yangının köylerine yaklaştığını bu durumun tüm mahalleliyi çok üzdüğünü söyledi.
 
Mahallenin boşaltılma ihtimalinin olduğunu belirten Sivri, "Yangının devam ettiği alanda vadiler çok derin, itfaiye ve arazözlerin çıkamadığı yerler var. Ekipler müdahale de ediyor ama sönmüyor. Elimiz ayağımız titriyor. Bizim her şeyimiz burada." dedi.
 
Hasan Ersüz ise ağaçların ve ormanda yaşayan hayvanların telef olduğunu, bu durumun kendisini çok üzdüğünü, yangının bir an önce sönmesini istediğini ifade etti. 

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