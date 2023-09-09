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Güncel

İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

AA9 Eylül 2023 Cumartesi 14:53 - Güncelleme:
İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındı
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Alınan bilgiye göre, Sarnıç Göleti yakınındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

Bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 5 uçak, 8 helikopter, 21 arazöz, 8 su ikmal aracı ile 6 dozer yönlendirildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken bölgeye yakın noktadaki Adnan Menderes Havalimanı'nda hava trafiği bir süreliğine aksadı. Dumanın azalmasının ardından hava ulaşımı normale döndü.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saat müdahalesi sonunda kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

ADNAN MENDERES HAVALİMANI UÇUŞLARA KAPATILDI

İzmir'in Gaziemir ilçesindeki Sarnıç Gölet'i yakınlarında çıkan orman yangını nedeniyle Adnan Menderes Havalimanı 1 saat 30 dakika uçuş trafiğine kapatıldı. Bu sırada Adnan Menderes Havalimanı'na inmek için bekleyen 6 uçak Bodrum Havalimanı'na yönlendirildi.

İzmir'in Gaziemir ilçesindeki Sarnıç Gölet'i yakınlarında saat 13.00'te çıkan orman yangını nedeniyle çıkan yoğun duman ve yangına havadan müdahale edildiği için Adnan Menderes havalimanı 13.15 ile 14.50 saatleri arasında 1 saat 30 dakika uçuş trafiğine kapatıldı. Yangının kontrol altına alınmasının ardından Adnan Menderes Havalimanı saat 14.50 sıralarında yeniden uçuş trafiğine açıldı. Bu sırada 6 uçak Bodrum Havalimanı'na yönlendirilirken, bazı uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı.

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