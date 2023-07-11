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İzmir'deki orman yangınları kontrol altında: Soğutma çalışmaları sürüyor

İzmir'de Aliağa'daki orman yangınının ardından Menderes ilçesindeki orman yangını da ekiplerin havadan ve karadan sürdürdüğü yaklaşık 11 saatlik mücadele ile kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

11 Temmuz 2023 Salı 00:42 - Güncelleme:
İzmir'deki orman yangınları kontrol altında: Soğutma çalışmaları sürüyor
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İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Çaltıdere Mahallesi'nde ve Menderes ilçesine bağlı Oğlananası Mahallesi'nde çıkan yangınlar, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Menderes'teki yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 6 helikopter havadan, 31 arazöz, 12 su ikmal aracı, 8 İş makinesi, 4 ilk müdahale yer ekibi olmak üzere toplam 360 personel, alevlere müdahale etti.

Alevler, yaklaşık 11 saatlik çalışmanın ardından güçlükle kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Çaltıdere Mahallesi'nde saat 13.45'te çıkan orman yangınına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 uçak, 6 helikopter 21 arazöz ve çok sayıda yangın söndürme ekibi müdahale etti.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Aliağa'daki orman yangınında 15 kadar kişinin dumandan etkilendiğini ve durumlarının iyi olduğunu" bildirmişti.

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