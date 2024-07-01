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İzmir'deki patlamada ölen 4 kişinin otopsi işlemleri tamamlandı

İzmir'deki lokantada patlamada ölen 5 kişinin cenazeleri yakınlarına teslim ediliyor.

AA1 Temmuz 2024 Pazartesi 13:45 - Güncelleme:
İzmir'deki patlamada ölen 4 kişinin otopsi işlemleri tamamlandı
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Torbalı ilçesinde dün meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerden 5 kişiden 4'ünün İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Buradan yakınları tarafından teslim alınan Evin Aslan ile Birgül Sarılmaz kardeşlerin cenazeleri Torbalı Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğündeki işlemlerin ardından Subaşı Mezarlığına defnedilecek.

Yine aileleri tarafından alınan Dilek Bağ'ın cenazesi de Ayrancılar Mezarlığında toprağa verilecek.

Ruken Çağur'un cenazesi de defnedilmek üzere Mardin'in Derik ilçesine gönderildi.

Otopsi işlemi süren Havin Ergin'in cenazesi Menderes ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacak.

"Ayakkabı almak için çıkmışlar"

Olayda hayatını kaybeden 17 yaşındaki Havin Ergin'in kuzeni Salih Ergin, AA muhabirine, olay günü kız isteme merasimi için Menderes ilçesinden Ayrancılar Mahallesi'ne geldiklerini hatırlattı.

Ölen Ergin ile ağır yaralı 19 yaşındaki Seher Ergin'in alışveriş için dışarı çıktığını anlatan Salih Ergin, "Seher hastanede yoğun bakımda yatıyor. Kız isteme merasimimiz vardı, oraya gidiyorduk. Bunlar ayakkabı almak için çıktılar. Tesadüf oradan geçerken patlama oluyor. Havin'i kaybettik, Seher de yoğun bakımda." dedi.

Ergin, Havin'in Menderes Belediyesi Çok Programlı Anadolu Lisesi Harita Bölümü öğrencisi olduğunu, kendi işini kurmak için hayalleri bulunduğunu anlattı.

Ailecek olayın şokunu atlamadıklarını belirten Ergin, "Acımız büyük, Havin, 7 kardeşti ve en küçüğüydü." diye konuştu.

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