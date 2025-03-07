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İzmir'deki sahte sağlık raporu operasyonunda tutuklama kararı

İzmir'in Seferihisar ilçesindeki devlet hastanesinde usulsüz sağlık raporu hazırlayarak haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 zanlıdan biri tutuklandı.

AA7 Mart 2025 Cuma 12:04 - Güncelleme:
İzmir'deki sahte sağlık raporu operasyonunda tutuklama kararı
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Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığınca, Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi'nde "rüşvet", "kamu kurumunun aracı olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarına karıştıkları gerekçesiyle yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 6'sı ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen diğer zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi, hastane şefi A.R.Y. ise tutuklandı.

- OPERASYON

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 Mart'ta usulsüz rapor almak isteyenleri hastaneye yönlendirenlerle aralarında 3 uzman doktor, hastane şefi, veri giriş, temizlik ve hasta kabul görevlilerinin de bulunduğu 11 şüpheliyi, adreslerine düzenlenen eş zamanlı baskınla gözaltına almıştı.

İzmir, Manisa ve Ankara'da yaşayan, sağlık sorunu olmadığı halde rapor almak isteyenlerin, şebekenin elebaşılığını yapan A.R.Y. ile iletişime geçtikleri, A.R.Y'nin raporun niteliği ve süresine göre 12 bin ila 35 bin lira ücret talep ettiği saptanmıştı.

Suç ağı çökertilen şüphelilerin, yaklaşık bir yıllık dönemde 20 kişiye, 1 ve 9 ay aralığında istirahat, heyet ve durum bildirir raporu olmak üzere 51 rapor düzenledikleri ortaya çıkarılmış, sahte sağlık raporu alanlar hakkında da yasal işlem başlatılmıştı.

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