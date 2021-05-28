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Güncel

İzmir'deki silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki silahlı saldırıda yaralanan 3 kişiden biri tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

AA28 Mayıs 2021 Cuma 12:33 - Güncelleme: 28 Mayıs 2021 Cuma 12:33
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İlçede 24 Mayıs'ta boşandığı eşi ve yanındaki kişiyi silahla yaralayan S.H'nin daha sonra Zafer Caddesi'ndeki iş yerine giderek ateş ettiği Tayyar Öztürk, hastanedeki 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Öztürk'ün cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Hastanedeki tedavileri süren Emine Y. ve Gökhan U'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Ödemiş'te bir evde boşandığı eşi ile yanındaki kişiye tabancayla ateş eden S.H, daha sonra çarşıda esnaflık yapan Tayyar Öztürk'ü de iş yerinde yaraladıktan sonra kaçmıştı. Polis ekiplerince bir süre sonra yakalanan zanlı tutuklanmıştı.

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