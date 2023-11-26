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  • İzmir'deki su taşkını sonrası evlerinde mahsur kalan vatandaşları zabıta kurtardı
Güncel

İzmir'deki su taşkını sonrası evlerinde mahsur kalan vatandaşları zabıta kurtardı

İzmir'de etkili olan fırtına sebebiyle deniz taştı. Alsancak ve Kordon'da mahsur kalan vatandaşlar, zabıta ekipleri tarafından kurtarıldı.

İHA26 Kasım 2023 Pazar 06:42 - Güncelleme:
İzmir'deki su taşkını sonrası evlerinde mahsur kalan vatandaşları zabıta kurtardı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İzmir ve çevresi için yapılan sarı kodlu uyarının ardından beklenen fırtına gece saatlerinde etkili oldu.

Çeşme ilçesinde meydana gelen deniz taşmasının ardından Karşıyaka ilçesinde fırtına sebebiyle taşkınlar meydana geldi.

Karşıyaka Yalı Caddesi ve Mavişehir bölgesi denizden gelen fırtınayla birlikte su taşkınları görüldü. Mavişehir bölgesinde taşkınların ardından vatandaşlar siren sesleriyle uyarıldı.

Siren sesleriyle sokaklara çıkan vatandaşlar otoparklara koşarak araçlarını bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı. Yaşanan taşkınlarda birçok motorlu kuryede zor anlar yaşadı.

LÜKS ARAÇLAR SULAR ALTINDA KALDI

Yaşanan şiddetli fırtınayla birlikte Yalı Caddesi'nde bulunan bir rezidansın kapalı otoparkını su bastı. Otoparkta bulunan çok sayıda lüks araç sular altında kaldı.

Araç sahipleri itfaiye ekipleriyle beraber araçlarını sular altından kurtarmaya çalıştı.

MAHSUR KALAN VATANDAŞLAR ZABITA KAMYONETİYLE KURTULDU

Öte yandan Karşıyaka ilçesinin yanı sıra Alsancak ve Kordon'da da deniz taştı.

Bir çok iş yeri ve evi su basarken, Kıbrıs Şehitleri Caddesi de sular altında kaldı.

Sokakta mahsur kalan vatandaşlar ise İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Zabıtanın kamyonetinin kasasına binen vatandaşlar, tehlikeli olmayan noktalara taşındı.

Taşkınların ardından bölgeye gelen belediye ekiplerinin çalışmaları ise devam ediyor.

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