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Güncel

İzmir'deki ticari taksi kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi

İzmir'in Buca ilçesi doğu girişinde bir ticari taksinin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi ölmüş 3'ü ağır 5 kişi de yaralanmıştı. Ağır yaralılardan 78 yaşındaki Türkan Andıç tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

IHA13 Nisan 2024 Cumartesi 15:53 - Güncelleme:
İzmir'deki ticari taksi kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi
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Kaza geçtiğimiz Perşembe günü 22.20 sıralarında İzmir - Çeşme çevreyolunda bulunan Buca doğu girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Buca istikametinden Çeşme yönüne doğru seyir halinde olan Hikmet Can Elmacı yönetimindeki 35 T 7848 plakalı ticari taksi, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp bariyerlere çarptı. Kazayı gören sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazanın şiddetiyle ticari taksi hurdaya dönerken, sürücü Hikmet Can Elmacı ve araç içerisinde bulunan yolculardan Türkan Andıç, (78), S. A. (50) ve E.Ç. (16) ağır, B.Ç (18) hafif olmak üzere toplamda 5 kişi yaralandı. Yolcu M. Aksoy ise olay yerinde hayatını kaybetti. Yararlılar ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi.

AĞIR YARALANAN YOLCU HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan, kazada ağır yaralanan yolcu Türkan Andıç, kaldırıldığı Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Taksi sürücüsünde alkol tespit edildi

Kaza sonrası yapılan incelemelerin ardından sürücü Hikmet Can Elmacı'nın 0,76 promil alkollü olduğu öğrenildi.

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