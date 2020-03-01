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İzmir'deki trafik kazasında bir motosiklet sürücüsü öldü, biri yaralandı

İzmir'in Aliağa ilçesinde iki motosiklet ve bir otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

AA01 Mart 2020 Pazar22:11 - Güncelleme: 01 Mart 2020 Pazar 22:11

Alınan bilgiye göre, Tolga Durak yönetimindeki motosiklet, Kuzey Ege Otoyolu Aliağa mevkisinde, aynı istikamette giden Dilay K. yönetimindeki 45 EM 678 plakalı otomobille çarpıştı.

Aynı yöndeki Ramazan Uyar idaresindeki 35 AKR 919 plakalı motosiklet de önce kaza yapan Durak'ın motosikletine ardından bariyerlere çarptı.

Motosiklet sürücüsü Ramazan Uyar, yaşamını yitirdi, Tolga Durak ise yaralandı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Menemen Devlet Hastanesine kaldırılan Durak'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma, otomobil sürücüsü Dilay K'yi gözaltına alırken, motosiklet sürücülerinin kask kamerası kayıtlarını da topladı.

Ramazan Uyar ve Tolga Durak'ın bugün motosikletli arkadaşlarıyla gezmek için Dikili'ye gittikleri ve birlikte döndükleri öğrenildi.

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