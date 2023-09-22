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İzmir'deki yangında 260 hektarlık alanın hasar gördüğü belirlendi

İzmir'in Menderes ilçesinde 16 Eylül'de çıkan orman yangınında yaklaşık 260 hektarlık alanın hasar gördüğü belirlendi.

AA22 Eylül 2023 Cuma 10:20 - Güncelleme:
İzmir'deki yangında 260 hektarlık alanın hasar gördüğü belirlendi
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Keler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan ve müdahalesi sırasında bir yangın söndürme helikopterinin Tahtalı Baraj gölüne düştüğü yangınla ilgili hasar tespit incelemesi tamamlandı.

Yapılan açıklamada yangında 260 hektarlık alanın zarar gördüğü ifade edildi.

- YANGIN VE KAZA

16 Eylül'de çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 9 uçak, 3'ü gece görüşlü olmak üzere 20 helikopter, 54 arazöz, 20 su ikmal aracı, 10 dozer, 10 ilk müdahale aracı ve 500 personelle müdahale edilmiş, gece görüşlü bir helikopter su aldığı sırada Tahtalı Barajı havzasına düşmüş, 3 mürettebatın cansız bedenine ulaşılmış, 1 kişi yaralanmıştı. Yangın, ertesi gün sabah saatlerinde kontrol altına alınmıştı.

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