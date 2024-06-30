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İzmir'deki yangınlar kontrol altına alındı! Bakan Yumaklı üzücü detayı açıkladı: Ağır yaptırımlar uygulayacağız

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir Selçuk, Menderes ve Balıkesir Susurluk'taki orman yangınlarının kontrol altına alındığını açıkladı. Detayları aktaran Bakan Yumaklı, 'Çeşme ve Menderes'teki yangınlar insan kaynaklı, ağır yaptırımlar uygulayacağız.' ifadelerini kullandı.

AA30 Haziran 2024 Pazar 10:28 - Güncelleme:
İzmir'deki yangınlar kontrol altına alındı! Bakan Yumaklı üzücü detayı açıkladı: Ağır yaptırımlar uygulayacağız
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir Selçuk, Menderes ve Balıkesir Susurluk'taki orman yangınlarının kontrol altına alındığını söyledi.

Bakan Yumaklı, İzmir'in Selçuk ilçesindeki yangın kriz merkezinde gazetecilere, dün başlayan İzmir'in Selçuk ve Menderes ilçeleri ile Balıkesir'in Susurluk ilçesindeki orman yangınlarına gece de müdahale edildiğini hatırlatarak, "An itibarıyla her üç yangınımızın da kontrol altına alındığını söylemek istiyorum." dedi.

Yangın çıkış sebeplerinin valilik ve kolluk güçleri tarafından araştırılmaya devam ettiğini belirten Bakan Yumaklı, "Menderes yangınıyla alakalı bir hobi bahçesinde çıktığını söylemiştik, ilgili kişiler gözaltında. Dün yine İzmir'de risk grubunda 6 adet yangın vardı, Çeşme'deydi birisi de. Çeşme yangını bir sigara izmaritinden çıktı maalesef. Bu kişi de gözaltına alınmış durumda. Ben buradan ister bilinçli ister bilinçsiz, hata ya da ihmal ile herhangi bir şekilde orman yangınına ya da zarar verecek yangına sebep olacakların çok ağır müeyyidelerle karşılaşacağını belirtmek istiyorum. Bu konunun telafisi yok. Can ve mal kaybı gibi sonuçlara yol açabilecek. Bunları engellemek adına çok yoğun mücadele oluyor." diye konuştu.

Bakan Yumaklı, vatandaşların özellikle bu dönemde yangınlarla ilgili daha hassas davranmalarını istedi.

Gelecek hafta Ege Bölgesi için çok yoğun ve şiddetli rüzgar uyarısının yapıldığını aktaran Yumaklı, hava sıcaklıklarının da yükseldiğini, herkesin konuya duyarlı olması gerektiğini belirtti.

Yumaklı, Menderes'te yaklaşık 150, Selçuk'ta da 350 hektarlık alanın yangından etkilendiğini dile getirerek, tamamen söndürme çalışmaları bittiğinde yangında ne kadarlık bir alanın hasar gördüğünün tespitinin yapılacağını söyledi.

Kontrol altına alınan yangınlarda görev alan herkese teşekkür eden Bakan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Bu süreç içerisinde vatandaşlarımız için çok şükür ki can kaybı, yaralanma ya da sağlık sorunu oluşturacak herhangi bir unsur oluşmadı. Ancak hep söylüyoruz bu hayatı sadece insanlar olarak biz yaşamıyoruz. Bu dünyayı paylaştığımız, bu ekosistemdeki varlıklar maalesef bu yangınlarla birlikte etkileniyorlar, yok oluyorlar. Dolayısıyla o bölümdeki şeyleri herkesin anlayışına, vicdanına ve insafına bırakıyorum. Çok şükür ki yanan herhangi bir ev, tesis yok. Yani bu da bu şekilde atlatılmış oldu. Üzerine basa basa, altını çize çize tekrar ifade etmek istiyorum, yangın oluşturacak çok basit, küçücük bir ateşin bile çok büyük sonuçlarının olabileceğini lütfen unutmayalım."

Mesire yerlerinde belirtilen kurallara uyulmasını isteyen Yumaklı, girişi risk sebebiyle yasaklanmış olan alanlara girilmemesi gerektiğini, insanların üzerine düşeni yapması halinde herhangi bir sorun olmayacağını vurguladı.

Yumaklı, Türkiye'deki diğer illerde de şu anda aktif herhangi bir yangın olmadığını aktararak, her gün çıkan yaklaşık 30 ya da 40 yangının içerisinde üst risk grubu olarak nitelendirdikleri 8 ila 10 yangının olduğunu ve bu anlamda erken müdahalenin önem taşıdığını ifade etti.

Bakan Yumaklı, Selçuk'taki yangının çıkış sebebinin henüz tespit edilmediğini sözlerine ekledi.

Yumaklı, açıklamanın ardından İzmir Valisi Süleyman Elban ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ile devam eden çalışmalarla ilgili görüştü.

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