27 Aralık 2025 Cumartesi
  • İzmir'deki yolsuzluk derinleşiyor! CHP'li eski başkan yeniden gözaltına alındı
Güncel

İzmir'deki yolsuzluk derinleşiyor! CHP'li eski başkan yeniden gözaltına alındı

Eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 11 kişi, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi hakkında yürüttüğü zimmet soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

İzmir'deki yolsuzluk derinleşiyor! CHP'li eski başkan yeniden gözaltına alındı
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik düzenlenen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da aralarında yer aldığı 11 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaparak, "İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi'ne yönelik 'Zimmet' yürütülen soruşturma kapsamında; 'Zimmet" suçları açısından bilirkişi raporları doğrultusunda sorumlulukları tespit edilen 11 şüpheli hakkında gözaltı karar verilmiş olup, gözaltı ve yakalama işlemleri İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kooperatif vurgununda "Anasını ağlattık" sözü gündem oldu

11 villa CHP'li il başkanının yakınlarına gitti
