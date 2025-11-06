İSTANBUL 20°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Kasım 2025 Perşembe / 16 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,1243
  • EURO
    48,589
  • ALTIN
    5433.22
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İzmir'deki yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme... Gözaltı sayısı yükseldi
Güncel

İzmir'deki yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme... Gözaltı sayısı yükseldi

İzmir'de, iki ihalede edimin ifasına fesat karıştırıldığı iddiasına ilişkin 1 şüpheli daha gözaltına alındı, yakalananların sayısı 5'e yükseldi.

AA6 Kasım 2025 Perşembe 11:07 - Güncelleme:
İzmir'deki yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme... Gözaltı sayısı yükseldi
ABONE OL

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZTARIM A.Ş'de yapım ihalesinde usulsüzlük olduğuna dair İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının tevdi raporu ile Konak Belediyesinde Avrupa Birliği tarafından desteklenen Farkındalık, İklim ve Çevre İçin Stratejik Ortaklık Projesi kapsamında yapılan hizmet ihalesinde usulsüzlük yapıldığına dair belediye memurunun şikayeti üzerine 2 farklı edimin ifasına fesat karıştırmak suçlarına yönelik başlatılan soruşturmalar birleştirilerek koordineli biçimde devam ediyor.

CHP'li belediyede ihale vurgunu: 4 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Giresun'da olduğu belirlenen ihalede yüklenici şirketin kanuni temsilcisi O.Ö de yakaladı. Soruşturmada gözaltı sayısı 5'e yükseldi.

Dün gözaltına alınanlardan M.O'nun dönemin İZTARIM A.Ş. Genel Müdürü ve şirketin ihale yetkilisi olduğu öğrenildi. Konak Belediyesinde görevli şüphelilerden ise K.B.K'nin AR-GE Müdürü ve ihale yetkilisi, D.K'nin belediye memuru, A.İ'nin de belediye işçisi olduğu belirtildi.

OPERASYON

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca iki ihalede edimin ifasına fesat karıştırıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, dün eş zamanlı operasyonla 4 şüpheli İzmir'de yakalanmış, diğer şüphelinin Erzincan'da olduğu, yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtilmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Şişli'de taksi tartışması: Kadınlar ücreti ödemeden kaçtı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.