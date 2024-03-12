İzmir'e deprem uyarısı! Prof. Dr. Görür: Tarihin çöplüğüne karışırız

Bilim Akademisi Üyesi, Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, İzmir'de 'Deprem ve Dirençli Kentler' konulu konferansa katıldı.

Konferansta konuşan Görür, İzmir'in bir deprem kenti olduğunu vurguladı.

"Deprem dirençli kent, deprem geldiği zaman depremi minimum hasarla atlatan kent demektir." diyen Prof. Dr. Görür, şu ifadeleri kullandı: Kentlerimizi deprem dirençli yapabiliriz. Deprem dirençli yerler, bugünkü bilimle, teknoloji ile yapılabilir. Bunu yapabilecek her şeyimiz var. Olmayan, siyasetin iradesidir, halkın gözetim ve denetim görevidir. Eğer insanlarımız talep etmezse, siyaseti zorlamazsa siyasetçi bu işe girmez. Biz de her depremde binlerce insanımızı toprağa veririz. Bu iş böyle gitmez. Bu deprem işini halletmemiz lazım; aksi halde tarihin çöplüğüne atılır, gideriz.

Depremin asla zamanla ölçülmeyeceğini aktaran Prof. Dr. Görür, "Zamanı deprem ile karıştırırsanız; en büyük hatayı yaparsınız. Deprem ne zaman olursa olsun, eğer hazırlıklı olmazsak; insanımız ölecek demektir. İzmir, bir deprem kenti. M.S. 175-1864 yılları arasında 6-7 şiddetinde depremler var. İzmir'de deprem kaynağı çok ve özellikle İzmir yarımadası üzerinde çok sayıda fay var. Manisa ve Aydın çevresinde faylar mevcut. Burada görülen her fay, 7 ve üzerinde büyüklükte deprem üretebilir ve İzmir'i felç eder." dedi.