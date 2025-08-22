İSTANBUL 34°C / 24°C
22 Ağustos 2025 Cuma
  • İzmir'e kabus geri döndü: Bu kokuyu hak etmiyoruz
Güncel

İzmir'e kabus geri döndü: Bu kokuyu hak etmiyoruz

Geçen yıl kötü koku ve balık ölümleriyle gündeme gelen İzmir Körfezi'ndeki Turan Sahili'ne çok sayıda balık ölüsü vurdu. Duruma tepki gösteren bir vatandaş ise 'Yakışmıyor bu şehre. Güzelim şehir, vatandaşlar bu kokuyu hak etmiyoruz' dedi.

AA22 Ağustos 2025 Cuma 17:40
İzmir'e kabus geri döndü: Bu kokuyu hak etmiyoruz
Denizin renginin yeşil ve kahverengiye döndüğü körfezde ölen balıklar, Bayraklı ilçesi kıyısında görüldü.

Konuyla ilgili inceleme başlatan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, kirliliğin gözlendiği bölgede su ve balıklardan numune aldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri de ölü balıkları topladı.

Bölgedeki bir inşaatta çalışan Özhan Gökçer, AA muhabirine, 2 gündür kokunun başladığını, bugün de ölü balıkları gördüklerini söyledi.

"YAKIŞMIYOR BU ŞEHRE"

Gökçer, "Geçen sene gibi belki büyük balıklar da ölebilir. Kim yetkiliyse çözüm bulmasını bekliyoruz. Yakışmıyor bu şehre. Güzelim şehir, vatandaşlar bu kokuyu hak etmiyoruz. Canlılar da bunu hak etmiyor." dedi.

Kentte geçen yıl 20 Ağustos'ta Bayraklı ilçesi Turan mevkisi sahiline ölü balıkların vurması ve kötü koku sorununun ortaya çıkması sonrası kirlilik kaynağının tespiti ve önüne geçilmesi için çalışmalar yürütülmüştü.

