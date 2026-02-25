Askeri yetkililer, Bolat'ın Çiğli ilçesi Evka 2 Mahallesi'ndeki evine gelerek anne Şehribani ve baba Yusuf Bolat ile yakınlarına acı haberi verdi.

Haberin ardından şehidin baba ocağına Türk bayrakları asıldı.

Şehidin yakınları ve komşuları, aileye taziyede bulundu.

F-16 kazasının tanığı o anları anlattı Evka 2 Mahallesi muhtarı İbrahim Özdemir, gazetecilere, şehit Bolat'ı çocukluğundan beri tanıdığını belirterek, durumun kendileri için büyük acı olduğunu ifade etti.

Özdemir, Bolat'ın asker olmayı çok istediğini dile getirerek, "Hatta küçüklüğünde askeriyenin yerine gidip oradan su içtiğini söyleyerek kendini avutan bir çocuktu. Küçüklüğünü iyi bildiğim için çok üzüldüm, ne diyeceğimi bilemiyorum. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Şehitler ölmez." dedi.

Evli ve 10 yaşında bir kızı olduğu öğrenilen şehit İbrahim Bolat'ın naaşının İzmir'de ikindi vakti kılınacak namazın ardından toprağa verilmesi bekleniyor.

Balıkesir'de F-16 düştü! Şehit pilotumuzun kimliği açıklandı

NAAŞI MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Balıkesir'de 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat için askeri tören düzenlendi.

9. Ana Jet Üssü Komutanlığı'nda düzenlenen törende, şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirildi.

Öz geçmişinin okunması ve Balıkesir Müftüsü Hasan Hayri Yaşar'ın dua etmesinin ardından şehidin naaşı, silah arkadaşlarının omzunda taşınarak uçağa konuldu.

Şehidin naaşı, memleketi İzmir'de Hacı Mustafa Beşikçioğlu Camisi'nde ikindi vakti düzenlenecek cenaze töreni sonrası Kadifekale Hava Şehitliği'nde toprağa verilecek.

Törene katılan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, şehidin eşi Ayşe Nilay Bolat ve kızı Nil Bolat'a taziyelerini iletti.

Bu arada, tören sırasında iki F-16 uçağı şehide saygı uçuşu yaptı.

Törene, şehit Bolat'ın yakınları ile Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, 9. Ana Jet Üssü Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Gökhan Gürakar, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Albay Murat Özer, askeri yetkililer ve protokol üyeleri katıldı.