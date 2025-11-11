İSTANBUL 19°C / 12°C
  • İzmir'i sağanak vurdu: Cadde ve sokaklar sele teslim
Güncel

İzmir'i sağanak vurdu: Cadde ve sokaklar sele teslim

İzmir'in kuzey ilçelerinde etkili olan kuvvetli sağanak yağışın ardından cadde ve sokaklar göle döndü. Araçlar, göle dönen yollarda ilerlemekte güçlük yaşadı.

11 Kasım 2025 Salı 12:07
İzmir'i sağanak vurdu: Cadde ve sokaklar sele teslim
İzmir'in kuzey ilçeleri Aliağa, Foça, Dikili ve Bergama'da bu sabah etkili olan kuvvetli sağanak yağış sebebiyle yollar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Meteoroloji İzmir Bölge Müdürlüğü'nün dün yaptığı yağış uyarısı üzerine bu sabah beklenen yağmur geldi. Saat 09.00 itibariyle Aliağa, Foça, Dikili ve Bergama'da gök gürültülü sağanak yağış başladı. Dikili'de kurulan pazar yerinde yağış sebebiyle esnaf zor anlar yaşarken, kendi imkanları ile tezgahlarını korumaya çalıştı. Yağışların etkili olduğu ilçelerde bazı bölgelerde yollar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı.

Meteorolojik uyarıda, önümüzdeki 2 saat boyunca sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olmasının beklendiği ifade ediliyor.

