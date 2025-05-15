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İzmir'in çöp çilesi... İşçiler maaşlarını alamıyor, vatandaş isyanda

İzmir'in en büyük ilçelerinin başında gelen Karabağlar ilçesinde, belediye çalışanları, maaşlarının eksik yatırılması nedeniyle iş bırakma eylemi başlattı. Bundan dolayı temizlik hizmetlerinde aksamalar yaşandı, sokaklarda çöp yığınları ve kötü koku oluştu.

AA15 Mayıs 2025 Perşembe 14:56 - Güncelleme:
İzmir'in çöp çilesi... İşçiler maaşlarını alamıyor, vatandaş isyanda
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde, maaşlarını eksik alan belediye işçilerinin iş bırakma eylemi nedeniyle çöp yığınları oluştu.

Genel-İş Sendikası üyesi işçiler, maaşlarının bir bölümünün ödenmediği gerekçesiyle salı günü iş bırakma eylemi başlattı.

Eylem nedeniyle temizlik hizmetlerinde aksamalar yaşandı, sokaklarda çöp yığınları ve kötü koku oluştu. Biriken çöplerin kaldırım ve yollara taştığı görüldü.

Ali Fuat Cebesoy Mahallesi'ndeki Kooperatif Evleri Pazar Yeri'nde dün kurulan pazarın ardından temizlik yapılmaması nedeniyle de çok miktarda çöp alanda kaldı. Vatandaş isyan etti.

Sendika ile belediyenin bugünkü görüşmelerinde maaşın kalan kısmının yatırılması için anlaşma sağladığı, işçilerin eylemi sonlandıracağı öğrenildi.

  • izmir
  • karabağlar
  • çöp yığınları
  • iş bırakma

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