İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Mart 2026 Çarşamba / 30 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,2213
  • EURO
    51,1944
  • ALTIN
    7092.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  13 yıldır kabusu yaşıyorlar! Dağ mahalleleri yutuyor
İzmir'de yıllardır kanayan bir yara haline gelen Harmandalı Katı Atık Depolama Tesisi çevresindeki heyelan kabusu, yerleşim yerlerini yutmaya devam ediyor. 2013 yılından bu yana hızla kayan zemin nedeniyle bugüne kadar 14 ev yerle bir olurken, yaklaşık 1800 vatandaşın can ve mal güvenliği hiçe sayılıyor. Bölge sakinleri, dev yarıkların oluştuğu ve yolların metrelerce kaydığı mahallelerde yeni bir 'Ümraniye felaketi' yaşanmaması için yetkililere acil müdahale çağrısında bulunuyor.

18 Mart 2026 Çarşamba 12:51
ABONE OL

Bölgede 1992 yılından bu yana faaliyette olan Harmandalı Düzenli Katı Atık Depolama Tesisi çevresinde, 2013 yılında başlayan toprak kaymaları zamanla hızlandı. Tesisin oluşturduğu baskı ve yeraltı sularının etkisiyle Cumhuriyet ile Harmandalı mahallelerinde devasa yarıklar oluştu. Yolların parçalandığı ve zeminde metrelerce kaymanın yaşandığı bölgede, can ve mal güvenliği tehdidi altındaki evler kademeli olarak tahliye edildi.

Uzmanların acil drenaj yapılması ve atık dökümünün durdurulması yönündeki uyarılara rağmen tahribat engellenemedi. Cumhuriyet Mahallesi eski Muhtarı Dursun Ali Kazar, 2006 yılından bu yana sorunu dile getirmelerine rağmen yetkililerin durumu görmezden geldiğini belirtti.

Bölgedeki tahribatın ulaştığı boyuta dikkat çeken Kazar, "Bugün dağlar kayıyor, evler yıkılıyor ve yollar çöküyor. Gördüğünüz gibi yolun güzergahı bile değişmiş durumda. Bölgede 14 tane ev yıkıldı ve tam bin 800 mağduriyet oluştu" dedi.

ÖNLEM ÇAĞRISI

Anayasal haklarını savunduklarını ifade eden Kazar, "Biz vatandaşlık görevimizi yaparak yetkililere sesleniyoruz. Doğamızı yok etmeyin, havamızı kirletmeyin. Can ve mal kaybı yaşanmadan en kısa sürede gerekli önlemleri alın. Kayıplar yaşandıktan sonra ne anlatırsanız anlatın, gideni geri getiremezsiniz" şeklinde konuştu.

Bölgedeki binaların zemin etüt çalışmaları yapılarak ruhsatlı inşa edildiğini hatırlatan Kazar, "1993 yılındaki Ümraniye ve Erzincan felaketleri gibi acı örnekler var. Bunların tekrar yaşanmasını istemiyoruz. Görevlilerin bu noktada ihmali olanları tespit etmesi gerekiyor. Sadece bugünkü yönetim değil, sürecin başından bugüne kadar görev alan herkes sorumludur" ifadelerini kullandı.

ÇEVRECİLERE SİTEM

Çevrecilerin ve bilim insanlarının Harmandalı konusunda sessiz kaldığını savunan Kazar, "Harmandalı söz konusu olunca kimse çıkmıyor, görmüyor ve duymazlıktan geliyor. Yıllardan beri tek başıma mücadele veriyorum. Çevrecilerin bu duyarsızlığı karşısında söyleyecek söz bulamıyorum. Sadece şu yola bakarsanız bile 10-20 metre kaydığını görürsünüz" diyerek sözlerini tamamladı.

ÖNERİLEN VİDEO

4 kilo altın çalan hırsızlara baskın: O anlar polis kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.