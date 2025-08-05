Tire'deki çevre felaketine tepki gösteren AK Parti Tire İlçe Başkanı A. Kadir Uğurlu, "İzmir Büyükşehir Belediyesi, Harmandalıda çözemediği sorunu Tire'nin köylerinde çözmeye çalışıyor. Kanuna aykırı bir şekilde, adeta göz göre göre bir çevre katliamına imza atılıyor" dedi.

Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nün defalarca ceza kesmesine rağmen bu durumun devam etmesini "akıl tutulması" olarak nitelendiren Uğurlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "İzmir Büyükşehir Belediyesi, Harmandalı'daki çöp sorununu yıllardır çözüme kavuşturamadı. Şimdi ise bu beceriksizliğin faturasını Tire'mize kesmeye çalışıyor.

Geceleri kesiliyor, gündüzleri boşa akıyor!

"AKIL ALMAZ BİR VURDUMDUYMAZLIK"

Göz göre göre ilçemizin verimli tarım arazileri ve mera alanları, yasa dışı vahşi depolamayla çöplüğe çevriliyor. Bu uygulama, hemşehrilerimizin sağlığını tehdit etmekte, doğamıza ve geleceğimize zarar vermektedir. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nün kestiği cezalara rağmen, İzmir Büyükşehir Belediyesinin bu sorumsuzluğu sürdürmesi akıl almaz bir vurdumduymazlıktır. Üstelik, çevre temizliği ve atık yönetimi gibi en temel belediyecilik görevlerini yıllardır yerine getirmeyen bir anlayışla karşı karşıyayız.

Organik atıkların ayrıştırılması, geri dönüşüm sistemlerinin kurulması, katı atık işleme tesislerinin hayata geçirilmesi için bugüne kadar hiçbir somut adım atılmamıştır. Sorun büyüdükçe, çözüm üretmek yerine kaçak yollarla vahşi depolamaya yönelen bu zihniyet, artık sadece Tire'nin değil; Küçük Menderes Havzası'nın, Bakırçay'ın, Ödemiş'in, ki Çiğli'nin, Harmandalı'nın ortak sorunu haline gelmiştir.

Çözüm çok basittir, Bakırçay da bizim, Ödemiş de bizim, Küçük Menderes de bizim, Harmandalı da bizim... Biz her nerede olursa olsun vahşi depolamaya karşıyız! Bu sorun, çöp entegre tesisleri kurularak, ayrıştırma ve geri dönüşüm sistemleriyle yıllar önce çözülmeliydi. Ancak İzmir Büyükşehir Belediyesi sorunu çözmek yerine görmezden gelmeyi, doğayı ve insan sağlığını hiçe saymayı tercih etti."

Çöp sorununun İzmir'in değil, İzmir Büyükşehir Belediyesinin yıllardır süregelen kötü yönetiminin sonucu olduğunu değerlendiren Uğurlu, "Cumhurbaşkanımızın da vurguladığı gibi, 'çöp, çukur, çamur' zihniyeti maalesef hâlâ İzmir'de hüküm sürmektedir. AK Parti Tire İlçe Teşkilatı olarak bu çevre katliamına sessiz kalmayacağız. Tire'mize yapılan bu haksızlığa karşı dur diyecek, bu yanlıştan dönülmesi için her platformda mücadele edeceğiz. Doğamıza, toprağımıza, geleceğimize sahip çıkacağız" diye konuştu.