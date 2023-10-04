Tunç Soyer, 4.5 yıllık belediye başkanlığı sürecinde kentin kronikleşmiş sorunlarının çözümüne ilişkin hiçbir adım atmadı. Durum böyle olunca her yağmurda cadde ve sokaklar adeta göle dönerken kent içi trafik de içinden çıkılmaz bir hal aldı.

KÖRFEZDEKİ KOKU KABUSA DÖNDÜ

Yaşanan olumsuzluklar bunlarla da sınırlı kalmadı. İç körfezdeki kirlilik tavan yaparken körfezden ve Harmandalı Çöplüğünden hakim rüzgarlarla kentin üzerine kabus gibi çöken lağım kokusu yaz günü vatandaşa zor anlar yaşattı.

YİNE HİZMET YERİNE HEYKEL DİKTİ

Kentin kronikleşmiş sorunları yerinde sayarken Soyer kentin çeşitli yerlerine diktiği onlarca heykele bir yenisini daha ekledi. Soyer bu sefer de 'Gönüllülüğe Saygı Anıtı' dikti. Konak Vapur İskelesi yanında, çim alandaki heykel, Soyer ve beraberindekiler tarafından açıldı. Yaşananlar kulislerde 'Soyer işi gücü heykel dikmek' yorumlarına neden oldu.

ON BİNLERCE ÇALIŞAN DURURKEN ÖZEL SEKTÖRE YAPTIRDI

Göreve geldiği günden bu yana kentin birçok yerine heykel diken Soyer, Ekim 2020'de meydana gelen İzmir depremi sonrası da depremzedelere konut yapmak yerine deprem anıtı yapmayı tercih etmişti. Yine aynı Soyer, belediye çatısı altında 30 bini aşkın çalışan dururken kentin dört bir yanındaki heykelleri belediye çalışanlarına saydırmak yerine ihale ile bu işi özel sektöre yaptırtmıştı. Soyer'in İzmirlilerin vergileri ile elde edilen belediye kaynaklarını kentin kronikleşmiş sorunlarının çözümü yerine heykellere harcaması kentte tartışma konusu olmuştu.