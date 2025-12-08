İSTANBUL 10°C / 8°C
  İzmir'in hali içler acısı! Susuz kalacak ilçeler açıklandı
Güncel

İzmir'in hali içler acısı! Susuz kalacak ilçeler açıklandı

İzmir'de bazı ilçelerde ana boru hattında meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisinin yaşanacağı duyuruldu. İZSU, suyun hanelere dönüş süresinin gecikebileceğini de aktardı.

İzmir'in hali içler acısı! Susuz kalacak ilçeler açıklandı
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından yapılan açıklamada, Narlıdere ilçesinde Liman Reis Mahallesi, Mithatpaşa Caddesi ile Hasan Ali Yücel Sokak kavşağında meydana gelen 800'lük çelik boru hattındaki arıza nedeniyle yarın saat 10.00'dan 10 Aralık Çarşamba günü saat 10.00'a kadar su kesintisi uygulanacağı belirtildi.

Kesintiden Narlıdere ilçesi Limanreis Mahallesi ile Güzelbahçe ilçesinin tamamının etkileneceği kaydedildi.

"GECİKEBİLİR" UYARISI

Arızanın onarılmasının ardından depo seviyeleri ile su isale hatlarındaki basıncın istenilen seviyeye gelmesinin zaman alabileceği, ayrıca kullanım yoğunluğu nedeniyle suyun hanelere ve iş yerlerine ulaşma saatinin arızanın bitiş saatinden farklılık gösterebileceği uyarısında bulunuldu.

