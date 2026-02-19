Buca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne ait şantiye alanında biriktirilen çöpler, kenti etkisi altına alan sağanağın ardından yola ve kaldırıma taştı. Mustafa Kemal Mahallesi Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı üzerinde bulunan alandaki atıklar, yağmur sularıyla birlikte çevreye yayılarak ağır koku ve kirliliğe neden oldu. Bulvar üzerinde biriken çöp suları nedeniyle vatandaşlar kaldırımları kullanamazken, yoldan geçen araçların sıçrattığı sular çevredeki yayaların tepkisini çekti. Bölgede oluşan ağır koku ve görüntü kirliliği nedeniyle mahalle sakinleri duruma isyan etti.

"MİSAFİRLERİMİZ 'İZMİR ÇÖP OLMUŞ' DİYORLAR"

Buca ve İzmir genelindeki kirlilik ile altyapı sorunlarına dikkat çeken Lokman Doğan adlı vatandaş, yaşadıkları mağduriyeti şu sözlerle dile getirdi: "Koku gerçekten olmayacak bir şey, burası büyük bir şehir ve bu durum buraya yakışmıyor. Biz elimizden geldiğince şikayet etmeye çalışıyoruz ama maalesef yetkililer uğraşmıyor, ilgilenmiyorlar. Sokaklar çok kötü durumda, sadece burası değil, Buca geneli ve bizim oturduğumuz yerler de rezillik, çöp içerisinde. Bu kokuya insanlar tahammül edemiyor ama elimizden bir şey gelmiyor. Misafirlerimiz dışarıdan geldiğinde 'Burası ne, İzmir çöp olmuş' diyorlar; bu durum burada oturan insanların gücüne gidiyor. Eskiden böyle değildi, yine toparlıyorlardı ama şu anda gerçekten kötü bir durumdayız. Kaldırımın halini görüyorsunuz, insanlar yayan yürüyemiyor. Az önce bir araba geçti, suyu sıçrattı; bu bildiğin yağmur suyu da değil, direkt çöp suyu. Sadece bu kaldırım değil, İzmir'in çoğu yerinde eğimi de veremedikleri için su birikintisi ve göl oluyor. Buca'da zaten kaldırım yok, bu çöp suları yüzünden insanların üstü başı mahvoluyor."

"YER BULAMADIĞIM İÇİN ARABAYI ÇÖPÜN İÇİNE KOYDUM"

Bölgedeki ihmalden şikayet eden Arif Onuk adlı vatandaş ise, "Şu an burada durmakta zorlanıyorum, çok kötü bir pis koku var ama bu İzmir'in talihi olmuş. Kimse çalışmıyor, ne vatandaş ne de yöneticiler bu durumdan rahatsız değil; kimse sitem etmiyor, artık sindirilmiş bir millet olduk. Altyapı sıfır, yollarımız ve çöplerimiz her şey kötü durumda. Buraya Görkem Duman'ın afişini asmışlar, herhalde bununla gurur duyuyorlar ve 'bizim eserimiz bu' diyorlar. Kesinlikle kimse rahatsız değil, aslında kapılarını çala çala o kapıyı dövmeleri lazım. Otopark sorunu anlatmakla bitmez, yer bulamadığım için arabayı çöpün içine koydum; yoksa trafik kaldıracak ve ceza yiyeceksiniz. Parmaklarımın ucuna basa basa geldim, çok kötü kokuyor ama İzmir'in hali bu, kimse değiştiremez. İzmir'i düzeltmek için en az 20-30 sene lazım çünkü çok kötü olduk. Altyapı birbirine girmiş, yağmur suyuyla pis sular karışık; bunları ayırmak için çok büyük projeler lazım. Bu durumdan herkes memnun gibi, rahatsız olanların ve uyaranların başına ise tehditler geliyor çünkü güç onların elinde" diye konuştu.