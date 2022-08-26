İzmir'in kurtuluşunun 100. yılında ''İzmir Airshow'' gökyüzüne damgasını vuracak

İzmir Airshow, 18 farklı hava gösteri ekibi, 100'ün üzerinde hava aracı ve pilotların katılımı ile İzmir'in kurtuluşunun 100. yılına damgasını vuracak.

KURTULUŞ GÜNÜ'NÜN 100. YILINDA, İZMİR'İN KALBİNDE İZMİR AİRSHOW



İzmir semalarında yapılacak sürpriz gösterilerle birlikte izleyicileri muhteşem bir hava şovu bekliyor. İzmir bu yıl da kentin atmosferine ve Kurtuluş Günü'nün 100. yıl coşkusuna yakışır bir organizasyona ev sahipliği yapacak.

Gündoğdu Meydanı'nda daha önce eşi benzeri görülmemiş bir havacılık organizasyonu gerçekleşecek.

EGE'NİN İNCİSİ İZMİR, HAVACILIK ORGANİZASYONUNDA DÜNYA MARKASI OLACAK



İzmir Havacılık Kulübü ve Pilot Event tarafından organize edilen İzmir Airshow ile 'havacılık organizasyonu' dendiğinde İzmir'in dünyada akla gelen marka şehir olması hedefleniyor. Öte yandan uzay, havacılık ve teknoloji alanlarında toplumun tamamında farkındalık yaratmak, çocukları ve gençleri havacılık ve uzay konularında araştırma yapmaya ve çalışmaya özendirmek amaçlanıyor.

Görkemli bir açılışla başlayacak olan İzmir Airshow, program boyunca ziyaretçilere ve izleyicilere soluksuz bir gösteri deneyimi sunacak. Solotürk, Hürkuş, T-6 Texan, Mustang P-51, Semin Öztürk Şener, Jandarma Çelik Kanatlar, Polis Havacılık Üzüm Salkımı, Sahil Güvenlik, Gyrocopterler, İzmir Havacılık Kulübü, Ege Havacılık Kulübü, Hezarfen Havacılık Ekibi, Paramotor, Mosquito, Sıcak Hava Balonları, Ayjet Zlin Akrobasi Ekibi gösterilerinin yanı sıra Hava Kuvvetleri F16'lar, F-4E'ler ve T-38'ler Muharip Uçak Geçişi ve birçok sürpriz sivil ve askeri aracın yer alacağı unutulmaz bir hava şovu ziyaretçileri bekliyor olacak.

İzmir Airshow, hava gösterilerinin yanı sıra kara, deniz ve sahne etkinlikleri ile de dikkat çekecek. Kara etkinlikleri kapsamında Türkiye'de hizmet veren birbirinden değerli firmalarının standları, uçak sergileri, pedallı uçaklar ve pilotlar imza alanı 2 gün boyunca İzmir Airshow'da yer alacak. Denizde muhteşem bir Flyboard gösterisi, sahnede ise TSK Armoni Mızıkası ve daha fazlası İzmirlilere unutulmaz saatler yaşatacak.

İzmir Airshow 9 Eylül Cuma ve 10 Eylül Cumartesi günlerinde İzmir Kordon'da yer alan Gündoğdu Meydanı'nda büyük coşku yaratacak. İki gün boyunca 14.00-20.30 saatleri arasında bakışlarınızı semalardan ayırmayın.