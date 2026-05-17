İzmir'de Eşrefpaşa Mahallesi Hacı Ali Efendi Caddesi'ndeki boş alanda patika yolun bir bölümü çöpler ve moloz yığınıyla kaplandı.

İzmir Körfezi'nin kuş bakışıyla görülebildiği bölgedeki atıklar kötü koku oluşturdu.

Bölge sakinlerinden Şehmuz Takılmaz, AA muhabirine alana moloz ve çöp dökülmesinden rahatsız olduklarını söyledi.

Kirliliği kabul etmediklerini ifade eden Takılmaz, "İnsan yaşıyor burada. Bu atıkları kim kabul eder. Yetkililer, burayı temizlesin. Levha koyarak önlem alsın." dedi.

Takılmaz, alanın İzmir manzaralı olması nedeniyle turist de çektiğini ifade ederek, moloz ve çöplerin alana yakışmadığını belirtti.