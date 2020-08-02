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İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangını çıktı

İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Ekipler, yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan yangını söndürmek için yoğun uğraş verirken, Gümüldür yolu araç girişlerine kapatıldı. Bakan Pakdemirli İzmir'in yanı sıra Denizli ve Uşak'ta da çıkan yangınlara ilişkin bilgi verdi.

AA02 Ağustos 2020 Pazar 17:38 - Güncelleme: 02 Ağustos 2020 Pazar 17:43
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Manisa-Ahmetli, İzmir-Gaziemir, Uşak-Hasanbey ve Banaz, Bursa- Nilüfer, Denizli-Çal ilçelerinde çıkan yangınlara müdahale sürüyor.

Dün 10'dan fazla noktada çıkan orman yangınları söndürülürken, bugün Ege ve Marmara'dan yeni yangın haberleri geldi.

NTV ekranında yangınlar hakkın bilgi veren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 'Düşük nem, yüksek sıcaklar ekipleri zorluyor. 21 bin ekip üyemiz yangınlara müdahale ediyor' açıklamasını yaptı.

Pakdemirli, '194 yangın geçen hafta mücadele ettik. İhbarların yarıya yakını vatandaşlardan geliyor' bilgisini de ekledi.

Yerleşim yerleri ile ilgili bir tehlike olmadığını aktaran Bakan Pakdemirli, yangılarla ilgili soruşturma başlatılacağını söyledi. 

Çevredeki vatandaşların da destek verdiği söndürme çalışmalarına 37 arazöz ile 7 helikopter ve 2 uçakla müdahale ediliyor.

Geniş bir alanda etkili olan yangında rüzgarın yönü nedeniyle yerleşim alanlarıyla ilgili henüz bir risk bulunmadığı belirtildi.

Jandarma ekiplerinin güvenlik aldığı bölgede yangının yerleşim alanlarına sıçramama ihtimaline karşı da çalışma yürütülüyor.

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