İzmir'in Konak ilçesinde bazı bölgelerde yaklaşık bir haftadır toplanmayan çöpler, hem çevre kirliliğine hem de kötü kokuya neden oluyor. Sokaklara taşan çöp yığınları vatandaşların tepkisine neden oluyor.

İzmir'in merkezi noktalarından biri olan Konak ilçesinde yaşanan çöp sorunu, vatandaşı adeta çileden çıkardı. Günlerdir toplanmayan çöpler kaldırım ve yollara taşarken, oluşan kötü koku ve görüntü kirliliği vatandaşları isyan ettirdi. Özellikle sıcak havalarda etkisini daha da artıran kötü koku, çevrede yaşayanların günlük yaşamını olumsuz etkiliyor.

Duruma tepki gösteren vatandaşlar, hem halk sağlığının hem de caddelerin tehdit altında olduğunu belirterek yetkililere çağrıda bulundu.

"ORTALIK BERBAT DURUMDA"

Sokakta yürürken çöplerle temas etmek zorunda kaldıklarını söyleyen bölge sakinleri, çöp yığınlarının hastalıklara davetiye çıkardığını ifade etti.

Konaklı vatandaş Nihat Yılmaz da yaşanan bu durumdan rahatsız olduğunu dile getirerek, "Ortalık berbat durumda ve İzmir Büyükşehir Belediyesi artık işin içinden çıkamaz hale geldi. Sadece çöp değil, bunun yanında her gün elektrikler kesiliyor, İzmir'in çeşitli yerlerinde berbat bir şekilde yönetimler var. Bu sorunların nereye gideceğini kimse bilmiyor.

İzmir halkı olarak bu gördüğünüz muhteşem manzara bizi mest ediyor. Yapacağımız hiçbir şey yok. Bize de bu kötü kokuları koklamak ve bu görüntülerle karşı karşıya kalmak düşüyor. Belediyemizi kutluyorum. Çok güzel bir şekilde çalışıyorlar. Buradan geçerken mikrop kapıyor leş gibi bir ortamdayız. Banyo yapacağız suyumuz yok. Elektrik zaten yok. Buradan geçerken de bütün mikropları üstümüze alıp evimize güzel güzel gidiyoruz" diye konuştu.

"KİMSE ÜZERİNE DÜŞEN GÖREVİ YAPMIYOR"

İzmir'in Konak, Kemeraltı ve Basmane'deki tüm sokakları neredeyse bu halde olduğunu ifade eden Mustafa Kantürk, "Buradaki çöp problemlerini hiçbir zaman çözemediler, 27 yıldır da bu durumdan şikayetçiyim.

Bu durumun hastalık oluşturacağından hiçbir şüphem yok. Belediyeyi kötülemek gibi bir niyetim yok ama bu problemleri İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çözebileceğini düşünmüyorum. Kimse üzerine düşen görevi yapmıyor" dedi.