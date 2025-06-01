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İzmir'in sokaklarında çöp yığınları oluştu! Kötü koku tüm kenti sardı

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı iştiraklerde çalışan yaklaşık 23 bin işçinin, toplu iş sözleşmesindeki anlaşmazlık nedeniyle başlattığı grev, dördüncü gününde devam ediyor. Çöplerin toplanmaması nedeniyle çöp yığınları oluştu. Kaldırım ve yollara taşan çöpler, kirliliğe ve kötü kokuya neden oldu.

AA1 Haziran 2025 Pazar 11:15 - Güncelleme:
İzmir'in sokaklarında çöp yığınları oluştu! Kötü koku tüm kenti sardı
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İZELMAN, İZENERJİ ve EGEŞEHİR şirketlerinde çeşitli hizmet alanlarında görev yapan Genel-İş Sendikasına üye işçilerin grevi, kentteki hizmetleri aksatıyor.

KALDIRIM VE YOLLARA TAŞAN ÇÖPLER

İşçilerin eylemi nedeniyle aksayan hizmetler arasında temizlik ve ulaşım da bulunuyor. Kentin çeşitli noktalarında Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki alanlarda, çöplerin toplanmaması nedeniyle çöp yığınları oluştu. Kaldırım ve yollara taşan çöpler, kirliliğe ve kötü kokuya neden oldu.

İZMİR'DE YAKLAŞIK 23 BİN İŞÇİNİN GREVİ DÖRDÜNCÜ GÜNÜNDE

Kentte belediye otobüsleriyle verilen toplu taşıma hizmeti de aksıyor. Az sayıda yapılan seferler duraklarda bekleme süresini artırdı.

Greve çıkan işçilerin görev aldığı hizmetler arasında temizlik ve ulaşımın yanı sıra park ve bahçe, fen işleri, mezbaha, kreş, aşevleri ve otoparklar da bulunuyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Genel-İş arasında yaklaşık 23 bin işçiyi kapsayan toplu iş görüşmelerinden sonuç çıkmayınca sendika, 28 Mayıs gecesi grev başlatmıştı.

  • İzmir Belediye Grevi
  • İşçi Toplu Sözleşmesi
  • İşçi Hakları

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