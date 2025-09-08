İSTANBUL 27°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Eylül 2025 Pazartesi / 16 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,2606
  • EURO
    48,58
  • ALTIN
    4823.29
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İzmir'in su çilesi bitmiyor... Kesintiler sıklaştırıldı
Güncel

İzmir'in su çilesi bitmiyor... Kesintiler sıklaştırıldı

İzmir'in merkez ilçelerinde 3 günde bir uygulanan planlı su kesintilerinin, yarından itibaren 2 günde bir yapılacağı bildirildi.

AA8 Eylül 2025 Pazartesi 21:20 - Güncelleme:
İzmir'in su çilesi bitmiyor... Kesintiler sıklaştırıldı
ABONE OL

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İZSU), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, kuraklık nedeniyle uygulanan ve 3 günde bir dönüşümlü devam eden planlı su kesintilerinin güncel su tüketim verileri göz önünde bulundurularak yeniden düzenlendiği belirtildi.

9 Eylül'den itibaren 2 günde bir olacak kesintilerin 23.00-05.00 arasında uygulanacağı bildirildi.

Yeni planın 2 ayrı bölge olarak tanımlandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"1.Bölge: Çiğli, Karşıyaka, Bornova, Bayraklı, Gaziemir

2.Bölge: Konak, Karabağlar, Buca, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe"

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Su Kurulu, kentteki kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos'tan itibaren 23.00 ile 05.00 saatlerinde kısmi su kesintileri uygulanacağını duyurmuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

Gençlik ve özgüven vizyonuyla yeni eğitim yılı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.