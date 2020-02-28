İzmirli balıkçılar: Mültecileri adalara seve seve taşırız

IHA 28 Şubat 2020 Cuma17:16 - Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 17:16

Türkiye, Avrupa’ya gitmek isteyen mültecileri durdurmama kararı alırken Türkiye’nin bu kararı sonrasında binlerce düzensiz göçmen Edirne üzerinden Yunanistan’a geçmek için sınıra yürüdü. Çok sayıda kişi de deniz yoluyla Yunan adalarına geçmek için Ege kıyılarında yerini aldı. İzmir’in Çeşme ve Dikili ilçeleri başta olmak üzere birçok kıyı yerleşiminden Yunanistan adalarına geçmek isteyen düzensiz göçmenler, Midilli ve Sakız adalarına gitmek için yola koyuldu. İzmir’de geçimini balıkçılık yaparak sağlayan tekne sahipleri de devletin görev vermesi ve imkan tanıması halinde, düzensiz göçmenleri Yunan adalarına seve seve taşıyacaklarını belirttiler. Tekne sahipleri, devletin vereceği her görevi yerine getirebileceklerini ifade etti.

“DEVLET İZİN VERDİKÇE BEN GÖTÜRÜRÜM”



İzmir’de geçimini balıkçılık yaparak sağlayan tekne sahibi Davut Orakçı, devletin izin vermesi halinde göçmenleri götürmeye razı olduğunu söyledi. Orakçı, “Devlet izin verirse götürürüm. Ama Yunan botları önümüzü kesiyor. Onlar serbest bırakırsa hayli hayli götürürüm. Devlet izin verdikçe ben götürürüm. Ama Yunanlılar bizi tarayacak diye korkuyoruz. Karşı taraftan izin verilirse komple taşırım ben. Ama orası serbest bırakacak” diye konuştu.

“DEVLETİMİZ BİZE İMKAN VERSİN 24 SAAT GİDİP GELELİM”



Balıkçılık yaparak geçimini sağlayan başka bir tekne sahibi Ömer Gökalp ise “Teknem var. Hiç düşünmeden götürürüm. Devletimiz gerekli imkanları verirse götürürüz. Devletimiz bize imkan versin 24 saat gidip gelelim. Bırakır geri geliriz. Devletimizin yanındayız. Avrupa bizim yanımızda olmadı Suriye meselesinde biz devletimizin yanındayız” sözlerine yer verdi.