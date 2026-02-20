İzmir Otel Pansiyon ve Yurt İşletmecileri Odası Başkanı İbrahim Veral, Alsancak semtinde her sağanak sonrası yaşanan su baskınlarının hizmetlerini olumsuz etkilediğini, şehrin eğlence ve turizm merkezindeki altyapı sorunlarının bir an önce çözülmesini beklediklerini söyledi.

Kentte ocak ve şubat aylarında etkili olan sağanağın ardından Alsancak'ta yağmur suyu drenaj hatlarının kapasitesinin yetersiz kalması ve mevcut altyapının ihtiyaca cevap verememesi su baskınlarına yol açtı. Bazı cadde ve sokaklarda yol ve kaldırımlar suyla kaplandı, bölgedeki esnaf zor durumda kaldı.

Özellikle il dışından gelenlerin konaklama ve eğlence için tercih ettiği Alsancak, sağanak sonrası olumsuzlukların yaşandığı bölgelerin başında geldi. Altyapıdan kaynaklı problemler, özellikle konaklama hizmetlerinde aksamaya neden oldu.

İbrahim Veral, AA muhabirine, son günlerde su baskınlarıyla gündeme gelen Alsancak'ta 200'e yakın konaklama tesisinin bulunduğunu anlattı.

Alsancak'ın İzmir'in en popüler noktalarından olduğunu, kente gelen insanların çoğunluğunun bu bölgede konaklamak istediğini ifade eden Veral, şöyle konuştu:

"Herkes bu bölgede konaklamak ister. Eğlence yerlerine, müzikli restoranlara, Kordon gibi yerlere yakın ve yürüyerek her yere gidip gelebilirler. Alsancak'taki konaklama işletmelerinde doluluk oranları hafta içi yüzde 60'larda, 70'lerde, hafta sonunda ful olur. Bu bölgede yatak sayısı 1000'in üzerindedir. Son yağmurlar, çok özlediğimiz bir şeydi. Çünkü İzmir genelinde su kesintileri başlamıştı. Son yağmurlarla birlikte su baskınları maalesef bizi bayağı etkiledi. Elektriklerin kesilmesi çok kötü oldu. Su baskınları sonrası bölgedeki işletmelerimizde rezervasyon iptalleri oldu. Alsancak semtinde her sağanak sonrası yaşanan su baskınları hizmetleri olumsuz etkiliyor. Şehrin eğlence ve turizm merkezindeki altyapı sorunlarının bir an önce çözülmesini bekliyoruz."

İŞLETMELER MÜŞTERİLERİNİ BAŞKA OTELLERE YÖNLENDİRDİ

Veral, Alsancak'ta su baskınları nedeniyle müşterilerin otellere ulaşmakta sorun yaşadığını dile getirdi.

Yaşadıkları olumsuzlukların rezervasyonlarda iptale neden olduğunu vurgulayan Veral, "Misafirlerimiz su baskınlarından otele erişemiyor. Misafirimiz Alsancak'a kadar gelmiş ama otele erişemiyor çünkü sudan yürüyemiyor. Alsancak yürünmeyecek bir şekilde. Diyelim ki erişti otele. Bu sefer otelin içinde elektrik yok. Bu sefer kaos oluyor. Haklı olarak rezervasyonunu iptal etmek istiyor. Misafirleri su almayan, elektriği gitmeyen tesislere hemen yönlendirdik. Bu tip durumlarla sektörümüze büyük yara alıyoruz çünkü bizim sektör çok çabuk etkilenir. Müşteri en küçük bir şeyde hemen fikrini değiştirebilir. 'İzmir böyleymiş, su basıyor, elektrik gelmiyor, Antalya'ya gidelim, Bursa'ya gidelim.' der. Programını başka bir yerlere hemen değiştirebilir. Biz insanları daha çok güzel İzmir'imize çekmeye çalışırken böyle altyapı problemleri, bu tip işler bizim turizmimizi bayağı etkiliyor." ifadelerini kullandı.

Alsancak'ta otel işleten İlayda Güneri ise sağanağa bağlı su baskınlarının işlerini etkilediğini kaydetti.

Su baskınları nedeniyle müşterilerin gelmediğini ve rezervasyonlarını iptal ettiğini aktaran Güneri, "Maddi veya manevi her türlü sıkıntıdayız. Müşterilerimiz memnun değil. Rezervasyonlarımız çoğunlukla iptal oluyor. Belediyelerimizden ricamız, çalışmaları çoğunlukla bitirmeleri, bu su baskınlarını önlemeleri, bizi böyle mağdur etmemeleri." diye konuştu.

