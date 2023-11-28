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İzmirlilere bir mağduriyet daha! Suya yüzde 15 zam kararı

İzmir'de geçtiğimiz günlerde yaşanan deniz taşkını felaketinde altyapı eksikliği sebebiyle birçok vatandaşın evini ve işyerini su basmıştı. Yaşanan bunca mağduriyetten hemen sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı 7'nci birleşiminde, 1 Aralık 2024'ten itibaren suya yüzde 15 zam yapılması kararı aldı.

İHA28 Kasım 2023 Salı 00:43 - Güncelleme:
İzmirlilere bir mağduriyet daha! Suya yüzde 15 zam kararı
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mustafa Özuslu idaresinde gerçekleştirilen İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı 7'nci birleşiminde İBB iştiraki İZSU'nun 2024 yılı performans ve bütçe görüşmeleri yapıldı.

Meclis oturumunda, kentte kullanılan su oranına 1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olacak şekle yüzde 15 oranında zam yapılacağı öğrenildi. Meclis gündemine gelen önerge CHP ve İYİ Parti'nin kabul, AK Parti ve MHP'nin ret oyları sonrası oy çokluğuyla kabul edildi.

ZAMLI TARİFE BELİRLENDİ

1 Aralık tarihinden itibaren konutlarda 0-10 metreküp suyun fiyatı 19,21 liradan 22,09 liraya, 11-20 metreküp suyun fiyatı 24,56 liradan 28,25 liraya, 21 ve üzeri metreküp suyun bedeli ise 45,99 liradan 52,89 liraya yükseltildi.

Atık su bedelinin de eklenmesiyle birlikte İzmirliler konutlarda 0-10 metreküp suyu 33,13 lira, 11-20 metreküp suyu 42,37 lira, 21 ve üzeri metreküp suyu ise 79,33 liradan kullanacak.

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