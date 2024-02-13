İzmirlilere müjde üstüne müjde! İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dağ: Projelerimizi 11 başlıkta topladık

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Proje Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dağ'ın konuşmasından satır başları;

* Bir hayalimiz var. Hepimiz hayali. Ulaşımıyla çevresiyle, toprağıyla, havasıyla eşsiz İzmir.

* Projelerimizi 11 başlıkta topladık. Bu başlıkları toplarken İzmir'in sahadan gelen önceliklerine göre baktık.

Ulaşılabilir, sosyal belediyecilik, çevre altyapısı, dönüşüm, turizm, eğitim ve istihdam, akıllı şehircilik, sağlık altyapısı, tarım, spor altyapısı, kültürüyle eşsiz İzmir.

* Uyumlu bir şekilde hareket edeceğiz. Hizmetlerimiz, şehrin ihtiyaçlarına cevap verirken, kentin tarihi cazibesini tamamlayacak ve kalkınmanın, İzmir'in kültürel mirası ile uyum içinde olmasını sağlayacağız.

* İzmirlilerin ortak aklı İzmir'in ortak aklı olacak. Çözüm odaklı olacağız.

* Vatandaşlarımızın her anında yanında olacağız. İzmir'de her alanda hizmet sunacağız.

* İzmir Körfez geçişi sadece bir proje değil şehrimizi dünya standartlarına döndürecek bir vizyon projesidir. 6.9 km deniz geçişi olmak üzere 35 proje kapsamında Binali Yıldırım tarafından 2011 yılında kamuoyuyla paylaşılmıştı. Proje bugüne kadar hayata geçirilmedi. İki yakada yaşayan hemşerimizin ısrarları üzerine göreve geldiğimizde bu projeyi hayata geçirmiş olacağız.

"YENİ ÇEVRE YOLU PROJESİNİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

* İzmir'in en can alıcı sorunlardan biri olan trafik sorununa yeni çevre yolu projesini hayata geçireceğiz. Bu yol şehrin içindeki ulaşımı azaltacak. Yeni çevre yoluna 9 alandan bağlantı yolu yapacağız. İzmir'e çevre yolu projesiyle şehrimizde yeni dönem başlayacak.

* Raylı sistem projelerimizle İzmir'in taşıma hattını çiziyoruz. 2 tane tramvay hattımız var. Karşıyaka ve Konak hatlarımızı birleştirerek raylı hattımızı bütünleştireceğiz.

* Buca metrosunu tamamlama çalışmasını yaparken Gaziemir ve Karalar metro çalışmalarına da başlayacağız. İzban'ı 9 vagona çıkararak buradaki izdihamı sona erdireceğiz.

* Orta vadeli hedeflerimizde İZBAN'ı bazı ilçelerde yerin altına almaya planlıyoruz. Genç İzmir'in kart sahiplerinde bu seriyi 120 dakikaya çıkaracağız. Akıllı durak sistemi, otobüsüm nerede gibi uygulamalarda vatandaşlarımızın yolculuk süresini daha hesaplanabilir hale getireceğiz.

* İzmir gibi her bir köşesi ayrı değer olan şehirde otopark çilesi nedeniyle vatandaşlarımız planlama yapamamakta. Aktarma merkezlerine yakın otoparklar inşa edeceğiz.

"MEVCUT OTOPARK TARİFELERİNDE NİSAN AYINDA %50 İNDİRİME GİDECEĞİZ"

* Mevcut otopark tarifelerinde Nisan ayında %50 indirime gideceğiz. 100 bin araçlı yeraltı yapağımız otoparklarla bu sorunu ortadan kaldıracağız.

* Ankara asfaltı ve köprü kavşaklardan oluşan 16 projemizi göreve geldiğimiz ilk yaz döneminde bitirmek istiyoruz. Okulların tatil olduğu bu süreçte eğer bitmezse öbür seneki 3 aylık süreçle 8+8 şeklinde 2 sene içerisinde bu projeleri yapıp ulaşımı rahatlatacağız.

* Kent genelinde alternatif yollar biz karayollarıyla ilgili olanları takip edeceğiz. Kiraz-Alaşehir yolunu da hayata geçireceğiz.

"OTOGARI YENİLİKÇİ İZMİR'E MODERN BİR ŞEKİLDE YENİLEYECEĞİZ"

* Şehirler arası otobüs terminaline dair ortak bir fikri var. Bu otogar tarihimize, İzmir'imize uygun değil. Biz bu otogarı yenilikçi İzmir'e modern bir şekilde yenileyeceğiz. Otobüslerin giriş ve çıkışlarını ayrı bir kattan yapacağız.

* İskeleleri aktif hale getirerek ulaşımdaki payını %2,5'tan %5'e çıkaracağız. İzmirim kartını hayatın her halinde kullanılabilecek bir kart haline getireceğiz. İzmirim kart sayesinde kamu kurumlarımızı sosyal imkânları hemşerilerimiz özel avantajlarla ulaşabilecek.

"ŞEHRİMİZDE ŞU AN 7 OLAN KREŞLERİMİZİN SAYISI 100'E ÇIKARACAĞIZ"

* Ailelerimiz en önemli ihtiyaçlarından birinin de kreşler olduğunu biliyoruz. Şehrimizde şu an 7 olan kreşlerimizin sayısı 100'e çıkaracağız. Üniversiteyi kazanan her üniversite öğrencimize ilk yıl 10 bin lira eğitim destek bursu vereceğiz. İzmarket kurarak sosyal ekonomik durumu zor olan vatandaşlara alışveriş imkânı sunacağız.

* 0-7 yaş arasında çocuğu olan annelere ulaşımı ücretsiz yapacağız. Ailesinde engelli bulunan vatandaşlarımızın seyahat etme ve belli nedenlerle engelli bireylerini emanet etmeleri için mola evleri kuracağız.

"ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZA EĞİTİM BURSU VERECEĞİZ"

* Engelli vatandaşlarımıza eğitim bursu vereceğiz. Yaşlı bakımını gidip evinde yapılacağı merkezleri kuracağız.

*Dezavantajlı engellerimize yılda 1 kere olmak üzere İzmirim kartlarına 10 bin TL yükleme yapacağız. Bu ödeme ile ulaşımdan da yararlanabilir, gidip faturalarını da ödeme yapabilir ya da gidip evine alışveriş yapabilir. Bizim amacımız hane giderini düşürecek işlere odaklanmak olacak.

"ÇİĞİLİ ATIK SU ARITMA TESİSİMİZİN KAPASİTESİNİ ARTIRACAĞIZ"

Temiz bir İzmir için kapsamlı bir planımız var. Çiğili atık su arıtma tesisi. İzmir'in sadece atıkları için değil körfezimizin de temizlenmesi için arıtma tesisimizin kapasitesini artıracağız. Göreve gelir gelmez ilk işimiz arıtma tesisinin tam kapasite ile çalışmasını sağlamak olacaktır. Günlük ortalama 700 tondan fazla çamur çıkacak. Şu anda bu taşınarak bertaraf edilmeye çalışılmaktadır. Çok uzun süre bu çamur arıtma tesisi alanına dökülmüş ve bir çevre katliamı yapılmıştır. Yağmur yağdığında ise bu çamur körfeze akmaktadır. Şehrimizde oluşan koku ve sinek problemini kaldıracağız. Ardından kalan çamur ikinci bir karbon kömür elde edilecek ve buradan da şehrimize 200 milyon lira gelir sağlamış olacak. İnşallah turkuaz bir körfezle karşılaşacağız. Bunu yapacağız.

"İZMİR'İ GERİ DÖNÜŞÜMDE ÖNCÜ BİR KENT YAPACAĞIZ"

* İzmir'i geri dönüşümde öncü bir kent yapacağız. Ev ve iş yerlerinde atık ayırma kültürünü teşvik edeceğiz. Gerekirse sadece plastiğin ve kartonun alındığı bir gün belirleyeceğiz. Atıkların doğru ayrıştırmaları ile şehrimizi koruyacağız. Harmandalı çöp depolama alanını rehabilite ederek vahşi depolama alanına son vereceğiz. Yeni alanlar konusunda da çalışma yapacağız.

"KÖRFEZ BOYUNCA KESİNTİSİZ YAYA VE BİSİKLET YOLLARI İNŞA EDECEĞİZ"

* Kısa vadede kolay değil ama İnciraltından Bostanlıya denizle bütünleşmiş bir yürüyüş yolu ve bisiklet yolu. Bu projeyi hayata geçirmek göründüğünden daha zor. Körfez boyunca kesintisiz yaya ve bisiklet yolları inşa edeceğiz.

"GÖREVE GELDİĞİMİZDE SUYA %50 İNDİRİM YAPACAĞIZ"

* Doğalgazın ulaşmadığı hiçbir mahallemiz kalmayacak. Altyapıyı geliştirerek her mahallemize temiz ve verimli bir enerji sağlayacağız. İzmir bugün Türkiye'nin en pahalı suyunu kullanmaktadır. Göreve geldiğimizde %50 indirim yapacağız. İçme suyunun %50 sinden fazlasını kanalizasyona veriyoruz. Arıtma tesisi de yetersiz kaldığı için temiz su pis suyla karışılıyor. Yağmur su kanlımızı %90'a çıkaracağız.

"5 YIL İÇERİSİNDE 150 BİN KONUTU DÖNÜŞTÜRMEK İSTİYORUZ"

* Bu acılara yaşandığında yürek dayanmıyor. Deprem hayatın bir gerçeği. Depremler mücadele için konutlarımızı daha iyi hale getirmek zorundayız. Güvenliğimizi tehdit eden en küçük bir riske bile tahammülümüz yok ve bunu ortadan kaldıracağız. Yerinde yaşam anlayışımızla kurmuş olduğumuz finans sistemle tüm hanelerin kabul ettiği yerinde dönüşümü gerçekleştireceğiz. 5 yıl içerisinde 150 bin konutu dönüştürmek istiyoruz. Bu çalışmaları yeni kuracağımız İzmir Konut AŞ garantörlüğü içerisinde gerçekleştireceğiz.

"50 BİN SOSYAL KONUT VE 4 YÖRE KENTİNİ İZMİR'E KAZANDIRACAĞIZ"

* 5 yıl içinde 50 bin sosyal konut ve 4 yöre kentini İzmir'e kazandıracağız. Burada bu yerleşim alanları için 5 yıl ikamet şartı koyacağız. Bu sayede dışarıdan bir göç gelmeyecek. Bornova ve Konak'taki yoğunluğu buralara kaydıracağız. Ülke genelinde yaptığımız gibi yatay mimariyi burada uygulayacağız.

"MOTORLU ARAÇLARIN GEÇİŞİNİ YERALTINA ALACAĞIZ"

* Alsancak İzmir'in en canlı ve tarihi bölgelerinden biridir. Bu proje ile Alsancak'ı tarihine kültürüne uygun hale getireceğiz. Motorlu araçların geçişini yeraltına alacağız. Yaya geçidi yeşil alanlarla Alsancak hemşerilerimizin buluşma noktası olacak.

"KONAK ATATÜRK MEYDANI VE KEMERALTI'NI CAZİBE MERKEZİ OLACAK"

* Konak Atatürk meydanı ve Kemeraltı'nı cazibe merkezi olacak. Kemeraltı dünyanın en eski ve tarihi ticari noktası olmuştur. Burayı restore edeceğiz. Modern otoparklar ile ziyaretçi ve esnafın da sorunu çözülecek. Konak ve Kemeraltındaki tescilli binalar projemizin en önemli yapılarından olacaktır. Bu proje ile meydan genişleyecek. Bu proje sadece İzmir'in değil tüm Akdeniz'in cazibesi haline getirecek.

"İZMİR GİRİŞİMCİ SERMAYE FONUNU KURACAĞIZ"

* Yeni işim ilk ofisim ile girişimcilerimizi destekleyecek. İzmir girişimci sermaye fonunu kuracağız. Kamu ve özel sektörün yanında üçüncü sektörün farkındayız, güçlendireceğiz. Sivil toplum örgütü merkezi yapacağız. Sivil toplum örgütleri faaliyetlerini burada gerçekleştirebilecekler.

"QR İZMİR İLE YAPILAN DEĞİŞİMLERİ TAKİP EDEBİLECEĞİZ"

Şehir yönetimini ve hizmetlerin kolaylaştırmasında bu uygulama İzmirimiz için mahrum kalmıştır. QR İzmir, sokak sokak, ilçe ilçe analizleri çıkaracak ve binalarda yapılan değişimleri takip edebileceğiz. Kentimiz genelinde belediye hizmetleri analiz edilmesi sağlanacak, yoğunluklarına göre hizmet projeleri güncellenecektir. Güvenlik ve trafik kameralarını QR İzmir uygulamasına eklenecek. Şehrimizin %100 kapasite ile çalışan yeni nesil beyni olacaktır.

"EĞİTİMDEN SAĞLIĞA HE ALANDA DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ SAĞLAYACAĞIZ"

Akıllı park ile kent genelindeki otoparklarındaki doluluk anlık takip edilebilecek. Cadde ve sokaklarımızı mobeseler ile takip ediliyor, özellikle çocuk ve kadınlarımızın sokaklarda güvenli bir şekilde dolaşmasını sağlayacağız. Eğitimden sağlığa he alanda dijital dönüşümü sağlayacağız.

"ŞEHRİMİZE 3 FARKLI NOKTADA 7-24 HİZMET VERECEK ŞEHİR KÜTÜPHANELERİMİZİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

Şehrimize 3 farklı noktada 7-24 hizmet verecek şehir kütüphanelerimizi hayata geçireceğiz. Bu kütüphaneler öğrencilerimizin uğrak noktaları haline gelecektir. Bu kütüphanelerden birine de geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz Alev Alatlı'nın ismini vereceğiz.