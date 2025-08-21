İSTANBUL 31°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ağustos 2025 Perşembe / 27 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,9406
  • EURO
    47,6755
  • ALTIN
    4402.17
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İzmirlilerin su kabusu artıyor! Kara listeye yeni mahalleler eklendi
Güncel

İzmirlilerin su kabusu artıyor! Kara listeye yeni mahalleler eklendi

İzmir'de su krizi artarak devam ediyor. 5 günde bir yapılan su kesintilerinin yarından itibaren 3 günde bir yapılacağı ve kesintilerin yapıldığı mahallelere yenilerinin ekleneceği bildirildi.

AA21 Ağustos 2025 Perşembe 17:23 - Güncelleme:
İzmirlilerin su kabusu artıyor! Kara listeye yeni mahalleler eklendi
ABONE OL

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İZSU), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, kuraklık kaynaklı su kesintileri süresince ölçülen su tüketim değerleri ve kalan su rezervi göz önünde bulundurularak, 22 Ağustos'tan itibaren kesinti planında değişiklik yapıldığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yeni planda 3 ayrı bölge tanımlanmış olup, mevcutta olduğu gibi 23.00-05.00 saatlerinde her gün bir bölgede kesinti yapılacaktır. Ayrıca yeni planlamaya Menemen ilçesinin bazı mahalleleri de dahil edilmiştir. Mahalle bazlı kesinti planına https://izsu.gov.tr/tr/Duyurular/263 bağlantısından ulaşabilirsiniz."

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Su Kurulu, kentte yaşanan kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos'tan itibaren 23.00 ile 05.00 saatlerinde kısmi su kesintileri uygulanacağını duyurmuştu.

İZSU'dan 19 Ağustos'ta yapılan açıklamada, planlı su kesintilerinin 31 Ağustos'a kadar devam edeceği belirtilmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Soykırımcı İsrail'den Gazze'ye bombardıman!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.