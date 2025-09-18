İSTANBUL 24°C / 16°C
Güncel

İzmirlinin başı çöplerle dertte! 30 yıllık emekleri kül oldu

İzmir sakinlerinin başı çöp ve atıklarla dertte. Buca ilçesinde çöplerin bulunduğu alanda çıkan yangın, sıçradığı mobilya deposunu kullanılmaz hale getirdi. Duruma tepki gösteren bir vatanda 'Aylardan beri herkese durumu bildiriyoruz, kimse ilgilenmedi, sonunda dükkanımız yandı' dedi.

AA18 Eylül 2025 Perşembe 17:11 - Güncelleme:
Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Seyhan Mahallesinde mobilyacı esnafın atık ve çöpünü attığı alanda yangın çıktı.

Yangın 659/14 Sokak'taki Fatih Türker'e (39) ait mobilyaca deposuna sıçradı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle depo kullanılamaz hale geldi.

Türker, gazetecilere yaptığı açıklamada deposunun karşısındaki boş alana atılan atık ve çöplerin toplanmamasına tepki gösterdi.

"BİZ 30 YILIMIZI VERDİK"

Uzun süredir Buca ve sınır ilçe Karabağlar Belediyesinden çöp ve atıkların toplanmasını istediklerini ifade eden Türker, "Biz 30 yılımızı verdik ve buraya kadar getirdik ama bir gecede bütün her şeyimiz yandı, kül oldu, bitti." dedi.

Türker, alana atılan çöp ve atıklarla ilgilenilmediğini öne sürerek, "Aylardan beri herkese durumu bildiriyoruz, kimse ilgilenmedi, sonunda dükkanımız yandı. Burası ana depomuzdu ve içeride mobilyacılıkta kullanılan ray, menteşe, ambalaj malzemeleri, vida, streç, alüminyum, profil ve diğer hırdavat ürünleri vardı. Parası alınmış ve müşteriye teslim edilmeyi bekleyen ürünler de vardı." diye konuştu.

Bölgede mobilyacılık yapan Ahmet Adıgüzel (25) de aylardır çöp sorunu yaşadıklarını, çözüm üretilmediğini ileri sürerek, "Bugün Fatih ağabey zarar gördü, yarın biz de zarar görebiliriz. Bu sorunun çözülmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

