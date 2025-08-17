İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ağustos 2025 Pazar / 23 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,9411
  • EURO
    47,9607
  • ALTIN
    4383.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

İzmirlinin çilesi bitmiyor... Su kesintisi yolda

İzmir'in su çilesi bitmiyor. İzmir Menderes'te ana boru arızası, Kınık'ta ise su kaynaklarındaki azalma nedeniyle bazı mahallelerde su kesintileri uygulanacak.

AA17 Ağustos 2025 Pazar 14:43 - Güncelleme:
İzmirlinin çilesi bitmiyor... Su kesintisi yolda
ABONE OL

İzmir'in Menderes ilçesinde ana boru arızası, Kınık ilçesinde ise yer altı su kaynaklarındaki azalma ve yoğun kullanım nedeniyle su kesintileri yapılacak.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Menderes'te doğal gaz çalışması sırasında taşıyıcı hattın patlaması sonucu onarım çalışması başlatıldı.

Bu nedenle ilçeye bağlı Çileme, Develi, Tekeli Atatürk ve Tekeli Fevzi Çakmak mahallelerinde bugün saat 11.00 ile 21.00 arasında 10 saat su kesintisi yaşanacak.

Kınık ilçesindeki Aşağı, Fatih, Osmaniye, Türkcedit, Yeni ve Yukarı mahallelerinde ise yer altı su kaynaklarındaki azalma ve yoğun kullanım nedeniyle bu akşam saat 23.00 ile yarın sabah saat 06.00 arasında 7 saat su kesintisi uygulanacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Fırtına camları yerinden söktü! O anlar güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.