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İzmit-Büyükada arasında vapur seferleri pazar günü başlıyor

İzmit-Büyükada vapur seferleri, 22 Haziran'da başlayacak. Büyükada seferlerine katılmak için 'www.kocaeli.bel.tr' veya 'kdu.kocaeli.bel.tr' adresinden rezervasyon yapılması gerekiyor.

AA19 Haziran 2025 Perşembe 10:25 - Güncelleme:
İzmit-Büyükada arasında vapur seferleri pazar günü başlıyor
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, seferler 22 Haziran-21 Eylül tarihlerinde pazar günleri gerçekleşecek.

İzmit, Değirmendere ve Karamürsel çıkışlı turların tam bileti 350, öğrenci tarifesi de 225 lira olacak.

Darıca ilçesi çıkışlı seferlerde tam bilet 260, öğrenci tarifesi ise 200 lira olarak uygulanacak.

Yolculuk için İzmit'ten saat 08.30'da, Değirmendere'den saat 09.15'te, Karamürsel'den saat 10.00'da ve Darıca'dan da saat 11.15'te hareket edilecek.

Büyükada seferlerine katılmak için "www.kocaeli.bel.tr" veya "kdu.kocaeli.bel.tr" adresinden rezervasyon yapılması gerekiyor.

İzmit Körfezi'ndeki mehtap turları ise 21 Haziran-20 Eylül tarihlerinde her cumartesi gerçekleştirilecek.

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