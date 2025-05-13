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İzmit Körfezi çamurdan temizleniyor

İzmit Körfezi'nde yürütülen dip çamuru temizliğinde 125 hektarlık alanda 1,1 milyon metreküp çamur bertaraf edildi.

AA13 Mayıs 2025 Salı 16:53 - Güncelleme:
İzmit Körfezi çamurdan temizleniyor
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde yürütülen "İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamurunun Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertaraf Hizmeti Projesi" devam ediyor.

Proje kapsamında ilk etapta 125 hektarlık alandan 1,1 milyon metreküp dip çamuru Marmara Denizi'nden çıkarılarak ikinci etap çalışmalarına başlandı.

İkinci etap çalışmalarında 165 hektarlık alandan 1 milyon 200 bin metreküp dip çamuru temizlenmesi planlanıyor. 2026 yılının sonunda bitirilmesi hedeflenen etabın ardından üçüncü ve son etap çalışmalarına başlanacak.

Projenin tüm etaplarının bitmesiyle TÜBİTAK-MAM ve İstanbul Üniversitesi işbirliğiyle hazırlanan raporlarda tespit edilen 468 hektarlık alandan 3,8 milyon metreküp dip çamurunun temizlenmesi amaçlanıyor.

Projenin bitmesiyle İzmit Körfezi'nin akvaryum görünümüne kavuşması planlanıyor.

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