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İzmit Körfezi'nde 170 hektarlık alandan dip çamuru temizlendi

İzmit Körfezi'nde biyoçeşitliliğin korunması amacıyla başlatılan çalışma kapsamında şu ana kadar 170 hektarlık alandaki dip çamuru bertaraf edildi.

AA22 Temmuz 2025 Salı 12:00 - Güncelleme:
İzmit Körfezi'nde 170 hektarlık alandan dip çamuru temizlendi
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Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yürüttüğü "İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamurunun Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertaraf Hizmeti Projesi'nde" 2. etap çalışmaları devam ediyor.

İzmit Körfezi'nin ekolojik geleceği açısından hayati rol üstlenen proje kapsamında temizlenmesi hedeflenen 468 hektarlık alanın 1. etap çalışmalarında 125 hektarlık alan temizlendi.

Devam eden 2. etap çalışmalarında ise bugüne kadar 45 hektar alan temizliği tamamlandı. Böylece projenin başlangıcından bugüne kadar yapılan çalışmalarda toplam 170 hektar alan dip çamurundan arındırılmış oldu.

- PROJENİN YÜRÜTÜLDÜĞÜ ALAN 3 BİN 500 KİŞİ TARAFINDAN ZİYARET EDİLEREK İNCELENDİ

Büyükşehir Belediyesi, TÜBİTAK-MAM ile birlikte su kalitesini 4 sensörle ölçerek olası kirliliklere karşı erken uyarı sistemini devrede tutarken, İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi'ne bağlı "Yunus S" araştırma gemisi ise biyoçeşitlilik üzerindeki etkileri detaylı şekilde araştırıyor.

Proje, Bakanlık tarafından 22 maddelik eylem planı kapsamında sağlıklı deniz ekosistemi oluşturmak için kısa, orta ve uzun vadeli stratejilerle destekleniyor.

Büyükşehir Belediyesi projeyle hem çevre koruma kararlılığını ortaya koyuyor hem de İzmit Körfezi'ni yeniden yaşamla buluşturuyor.

Projenin yürütüldüğü alan akademik kurumlardan yerel yönetim temsilcilerine, basın ve medya temsilcilerinden bakanlık yetkililerine kadar geniş bir yelpazeden toplam 3 bin 500 kişi tarafından ziyaret edilerek incelendi.

Ziyaretler kapsamında katılımcılara dip çamurunun çevresel etkileri, yapılan arıtma ve iyileştirme çalışmalarıyla projenin bölgesel ekosistem üzerindeki olumlu sonuçları hakkında detaylı bilgiler aktarıldı.

  • İzmit Körfezi
  • çamur
  • Bakanlık

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