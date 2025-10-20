İSTANBUL 20°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ekim 2025 Pazartesi / 28 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9626
  • EURO
    48,9883
  • ALTIN
    5748.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İzmit Körfezi'nde 182 hektarlık alandaki dip çamuru temizlendi
Güncel

İzmit Körfezi'nde 182 hektarlık alandaki dip çamuru temizlendi

İzmit Körfezi'nde biyoçeşitliliğin korunması amacıyla başlatılan çalışma kapsamında şu ana kadar 182 hektarlık alandaki 1,6 milyon metreküp dip çamuru bertaraf edildi.

AA20 Ekim 2025 Pazartesi 11:02 - Güncelleme:
İzmit Körfezi'nde 182 hektarlık alandaki dip çamuru temizlendi
ABONE OL

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yürüttüğü "İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamurunun Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertaraf Hizmeti Projesi'nde" 2. etap çalışmaları devam ediyor.

İzmit Körfezi'nin ekolojik geleceği açısından hayati rol üstlenen proje kapsamında temizlenmesi hedeflenen 468 hektarlık alanın 1. etap çalışmalarında 125 hektarlık kısım temizlendi.

Projenin 2. etap çalışmalarında bugüne kadar 57 hektar alandaki çamurun denizden arındırma işlemleri tamamlandı.

Bugüne kadar 182 hektar alandan yaklaşık 1,6 milyon metreküp çamur denizden ayrıştırıldı. Böylece deniz eski ekosistemine kavuşurken, sahip olunan biyoçeşitlilik de oksijen seviyesinin yükselmesiyle canlanmaya başladı.

Proje yalnızca Kocaeli için değil, Marmara Denizi ekosistemi açısından büyük önem taşıyor.

  • İzmit Körfezi
  • dip
  • çamur

ÖNERİLEN VİDEO

Suriye'de iç savaşın yaraları sarılıyor

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.