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İzmit Körfezi'nde korkutan yangın! Ham petrol tankerinden dumanlar yükseldi

İzmit Körfezi'nde, ham petrol tankerinin makine dairesinde yangın çıkan yangın kontrol altına alındı.

AA8 Nisan 2025 Salı 18:55 - Güncelleme:
İzmit Körfezi'nde korkutan yangın! Ham petrol tankerinden dumanlar yükseldi
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Yarımca demirleme sahasında bulunan Singapur bayraklı "Hafnia Africa" isimli ham petrol tankerinin makine dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı römorkör ve tahlisiye botları tankerin bulunduğu bölgeye sevk edildi.

ÇEVRE KİRLİLİĞİ OLUŞMADI

Makine dairesinde çıkan yangın gemi personelince kontrol altına alınırken, römorkörle soğutma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan ilk belirlemelere göre gemideki personelin sağlık durumunun iyi olduğu ve çevre kirliliği oluşmadığı öğrenildi.

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