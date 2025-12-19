İSTANBUL 14°C / 7°C
Güncel

İzmit'e İHA düştü! Hangi ülkeye ait olduğu tespit edildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki kırsal alana düşen insansız hava aracı (İHA) ekipleri harekete geçirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada düşen İHA'nın hangi ülkeye ait olduğu açıklandı.

IHA19 Aralık 2025 Cuma 16:17 - Güncelleme:
İzmit'e İHA düştü! Hangi ülkeye ait olduğu tespit edildi
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal Çubuklubala Mahallesindeki arazide hareketsiz duran hava aracını gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Düşen İHA ile ilgili inceleme başlatıldı.

BAKANLIKTAN İLK AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığından konuya ilişkin açıklama geldi.

Düşen İHA'nın Rus menşei keşif ve gözetleme amaçlı kullanılan Orlan-10 tipi olduğu belirtilen paylaşımda şu detaylar yer aldı:

Bugün Kocaeli-İzmit ilçesi Çubuklubala Mahallesi sınırları içerisinde ilk belirlemelere göre;

Rus menşei keşif ve gözetleme amaçlı kullanılan Orlan-10 tipi olduğu değerlendirilen,

İnsansız Hava Aracı (İHA) bulunmuştur.

Konuyla ilgili inceleme devam etmektedir.

  • izmit
  • insansız hava aracı
  • inceleme

