Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal Çubuklubala Mahallesindeki arazide hareketsiz duran hava aracını gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Düşen İHA ile ilgili inceleme başlatıldı.

Düşen İHA'nın Rus menşei keşif ve gözetleme amaçlı kullanılan Orlan-10 tipi olduğu belirtilen paylaşımda şu detaylar yer aldı:

Bugün Kocaeli-İzmit ilçesi Çubuklubala Mahallesi sınırları içerisinde ilk belirlemelere göre;



İnsansız Hava Aracı (İHA) bulunmuştur.



Konuyla ilgili inceleme devam etmektedir.