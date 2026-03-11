İSTANBUL 15°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Mart 2026 Çarşamba / 23 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,0852
  • EURO
    51,2841
  • ALTIN
    7364.31
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İzmit'te dehşet anı! Otomobil kafeye böyle daldı: 2 yaralı...
Güncel

İzmit'te dehşet anı! Otomobil kafeye böyle daldı: 2 yaralı...

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil kafeye girdi. Kazada 2 kişi yaralanırken, olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İHA11 Mart 2026 Çarşamba 10:36 - Güncelleme:
İzmit'te dehşet anı! Otomobil kafeye böyle daldı: 2 yaralı...
ABONE OL

Kaza, saat 22.20 sıralarında Ömerağa Mahallesi Şahin Bilgisu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Ö. idaresindeki 45 AUT 070 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında bulunan kafeye daldı. Çarpmanın etkisiyle kafenin camları kırılırken, içeride müşteri olarak bulunan 1 kişi ve sürücü M.Ö yaralandı. Müşteriler ise büyük panik yaşadı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından kafenin giriş kısmında maddi hasar meydana gelirken, ekipler olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde müşterilerin kafede oturduğu sırada otomobilin içeriye daldığı ve bir kişinin aracın altında kaldığı anlar yer aldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

ÖNERİLEN VİDEO

Uzun namlulu silahlarla soygun: Kuyumcukent'te 20 milyonluk vurgun yaptılar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.