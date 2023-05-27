İSTANBUL 24°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Mayıs 2023 Cumartesi / 8 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    20,0115
  • EURO
    21,3833
  • ALTIN
    1249.93
  • BIST100
    4580.67
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İzmit'te Hyundai fabrikasında yangın! Üretim durdu
Güncel

İzmit'te Hyundai fabrikasında yangın! Üretim durdu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Hyundai fabrikasında yangın çıktı. Alevler gökyüzüne kadar yükselirken, fabrikada üretim durdu.

IHA27 Mayıs 2023 Cumartesi 09:37 - Güncelleme:
İzmit'te Hyundai fabrikasında yangın! Üretim durdu
ABONE OL
Yangın, İzmit ilçesi Alikahya'da bulunan Hyundai fabrikasında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, trafoda yangın çıktı. Gökyüzüne yükselen alevler büyük korkuya sebep oldu. Hyundai fabrikasında üretim dururken, çalışanlar kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışması neticesinde yangın söndürüldü.

Herhangi bir yaralanma olayının yaşanmaması rahat nefes aldırdı. Yangın sebebiyle üretim dururken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.